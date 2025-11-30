Encuentro de lujo: Charly García recibió a Rosalía

Una vez que el encuentro se hizo público, las redes sociales estallaron y los usuarios no pararon de hacer diferentes comentarios al respecto.

Rosalía se puso la camiseta de Boca y recorrió la Bombonera

La visita de la estrella pop española Rosalía a la Argentina, donde se encuentra promocionando su nuevo disco “LUX” (lanzado el 7 de noviembre), incluyó una parada inesperada en la Bombonera, donde no tardó en posar con la camiseta de Boca.

La cantante aterrizó en el país el pasado jueves 27 de noviembre y ya ha tenido una agenda cargada. Tras ser ovacionada al presenciar un recital de la banda Cindy Cats en el estadio de Ferro, Rosalía pasó la noche en la cancha ubicada en Brandsen 805.

La artista de Barcelona no solo recorrió el campo de juego del estadio de Boca, sino que también posó para las fotos con la camiseta del club puesta. Como muestra de bienvenida, la estrella recibió una casaca azul y oro personalizada con su nombre y el emblemático número 10.

Fue este mismo viernes en la tarde cuando, más allá de sus compromisos en el plano musical, la artista española fue vista firmando autógrafos a sus fans y un detalle no pasó inadvertido y hasta se volvió viral: llevaba puesta la camiseta de Boca, en lo que fue una verdadera sorpresa para sus seguidores.

Al igual que muchos otros artistas que pisan el país, la ibérica tuvo que elegir en la riña que plantean los dos más grandes de la Argentina y, esta vez, River no contó con suerte. Rosalía es xeneize.