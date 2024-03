Fuerte cruce entre Adriana Salgueiro y Claribel Medina por el feminismo

El repudio de la mujer al “feminismo” fue compartido por Salgueiro: “Es muy fuerte, pero en una parte tienen razón. Porque nosotras nos divertimos hablando del señor que tiene panza, pero ellos no tienen la posibilidad de defenderse. Lo hacemos en broma, pero los hacemos bolsa en serio”.

La discusión entre Adriana Salgueiro y Claribel Medina

Claribel: -¿O sea que según tu punto de vista no se puede hablar de nada entonces?

Adriana: -No. Se puede hablar de todo.

Claribel: -Perdóname, Adriana. Si en serio vos me decís eso, yo estoy tratando de sacar un programa con humor adelante, pero vos me decís a mí que yo trato a los hombres riéndome de ellos, en realidad, de verdad me está faltando el respeto y acá me detengo.

Adriana: Yo te respeto, vos sos la conductora de este programa y te respeto como mujer, te respeto como todo. Pero no estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, ni tampoco que te pongas de esa manera por decir que algo de razón tiene lo que acaban de decir.

Claribel: -Yo no traté mal a los hombres, perdóname.

Adriana: -Ayer hubo una parte donde se habló solamente de las mujeres que buscan la billetera del hombre, y de que sea hermoso. Yo dije que era un muy mal ejemplo el que estábamos dando nosotros. (…) Hace tiempo, desde que empezó este movimiento feminista, que yo le digo a los hombres defiéndanse. Si no se sienten culpables, si no tienen la cola sucia, defiéndanse, no se queden callados.