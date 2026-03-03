Afirman que entre Griselda Siciliani y Fito Páez existió un romance que nunca salió a la luz
Según trascendió, la actriz lo habría dado a entender en una entrevista, aunque evitó mencionar la identidad del supuesto amante. En ese momento, el músico mantenía una relación con Eugenia Kolodziej.
En las últimas horas, el nombre de Griselda Siciliani volvió a instalarse en la agenda mediática tras una versión que la vincula sentimentalmente con Fito Páez. La información fue difundida por Fernanda Iglesias, quien aseguró que entre ambos habría existido un romance reservado que se mantuvo lejos de la exposición pública.
De acuerdo con lo señalado por la panelista, el supuesto vínculo habría sido breve pero muy intenso y se habría desarrollado en absoluta discreción. La revelación reflotó comentarios que circulaban desde hace tiempo sobre la vida privada de ambos artistas, quienes nunca salieron a confirmar ni desmentir estas especulaciones.
Siempre según esta versión, el acercamiento se habría dado cuando Siciliani estaba soltera, mientras que el músico mantenía una relación con Eugenia Kolodziej. En ese contexto, Iglesias recordó declaraciones previas de la actriz, quien había contado en una entrevista que vivió un romance secreto con alguien “muy famoso”, sin dar nombres. Ese testimonio es ahora interpretado por algunos como una posible referencia al rosarino.
La periodista también sostuvo que, durante ese período, la actriz le habría enviado mensajes y fotos íntimas al músico y que esa experiencia habría sido una inspiración para la obra Pura Sangre. Además, comparó esa dinámica con lo que tiempo atrás había mencionado Luciano Castro sobre su relación con la actriz.
“Ella no da el nombre de esta persona, pero yo después me enteré. ¿Vieron que estuvo sola mucho tiempo? En una época se sacaba fotos desnuda. Bueno, en toda esa época andaba con este músico y obviamente le dedicaba esas fotos”, afirmó Iglesias en el programa Puro Show, donde brindó más detalles sobre el supuesto vínculo.
Otro de los episodios relatados involucra un viaje del cantante a Nueva York para presentarse en el Carnegie Hall junto a su pareja de entonces, mientras mantenía contacto con Siciliani. Según la versión difundida, la actriz habría decidido viajar también y le avisó cuando ya estaba en vuelo, una situación que —siempre según el relato— no habría sido bien recibida. Hasta el momento, ninguno de los protagonistas se expresó al respecto y el tema continúa en el terreno de las versiones mediáticas.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario