Marruecos pierde dos piezas importantes antes de enfrentar a Brasil en el Mundial 2026

La otra baja confirmada es la de Nayef Aguerd, un futbolista con experiencia internacional y protagonista de la histórica campaña marroquí en Qatar 2022. El defensor arrastraba desde marzo una lesión en la zona de la ingle que incluso requirió una intervención quirúrgica. Cuando parecía estar cerca de regresar, nuevas complicaciones médicas alteraron completamente el panorama.

Los especialistas detectaron una fractura en el pubis y una inflamación ósea que terminaron imposibilitando su recuperación para la Copa del Mundo. Ante esta situación, la federación marroquí decidió convocar a Marwane Saadane.

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El experimentado mediocampista de 34 años, que desarrolla su carrera en el fútbol saudí, ocupará el lugar vacante y aportará experiencia a un grupo que tendrá un desafío muy exigente desde el inicio. Su incorporación busca brindar equilibrio a un plantel golpeado por las ausencias de último momento.

La decisión de realizar ambos cambios llegó prácticamente sobre el límite reglamentario establecido por la FIFA para modificar las listas definitivas. Ahora, Marruecos deberá enfocarse en su debut frente a Brasil en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El seleccionado africano integra el Grupo C junto al conjunto brasileño, Escocia y Haití, por lo que cada punto será determinante para sus aspiraciones.

A pesar de estas bajas sensibles, los Leones del Atlas buscarán repetir el espíritu competitivo que los llevó a sorprender al mundo en la última Copa del Mundo y comenzar el torneo con una actuación que les permita soñar con una nueva campaña histórica.