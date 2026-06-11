Marruecos pierde dos piezas importantes antes de enfrentar a Brasil en el Mundial 2026
El cuerpo técnico aguardó hasta último momento la evolución de ambos futbolistas, pero finalmente decidió reemplazarlos en la lista definitiva.
La cuenta regresiva para el debut de Marruecos en el Mundial 2026 llegó acompañada por noticias poco alentadoras. El combinado africano confirmó la baja de dos integrantes de su plantel a raíz de distintos problemas físicos que les impedirán participar de la competencia. Se trata de Abde Ezzalzouli y Nayef Aguerd, quienes quedaron fuera de la nómina definitiva cuando faltan apenas horas para el primer compromiso frente a Brasil.
La situación de Ezzalzouli generaba preocupación desde el amistoso disputado contra Noruega. El atacante sufrió un esguince de rodilla que encendió las alarmas dentro de la delegación marroquí. Aunque inicialmente existía la esperanza de que pudiera recuperarse a tiempo, los estudios médicos y la evolución posterior no fueron los esperados.
Ante este panorama, el cuerpo técnico encabezado por Mohamed Ouahbi optó por desafectarlo para evitar riesgos mayores y liberar un lugar en la lista.
La ausencia del delantero representa una pérdida significativa para Marruecos. Ezzalzouli se había consolidado como una de las principales cartas ofensivas del equipo gracias a su velocidad, desequilibrio y capacidad para generar peligro por las bandas. Su reemplazante será Amine Sbai, extremo de 25 años que recibió el llamado de emergencia para incorporarse al plantel y sumarse a la preparación final antes del estreno mundialista.
La otra baja confirmada es la de Nayef Aguerd, un futbolista con experiencia internacional y protagonista de la histórica campaña marroquí en Qatar 2022. El defensor arrastraba desde marzo una lesión en la zona de la ingle que incluso requirió una intervención quirúrgica. Cuando parecía estar cerca de regresar, nuevas complicaciones médicas alteraron completamente el panorama.
Los especialistas detectaron una fractura en el pubis y una inflamación ósea que terminaron imposibilitando su recuperación para la Copa del Mundo. Ante esta situación, la federación marroquí decidió convocar a Marwane Saadane.
El experimentado mediocampista de 34 años, que desarrolla su carrera en el fútbol saudí, ocupará el lugar vacante y aportará experiencia a un grupo que tendrá un desafío muy exigente desde el inicio. Su incorporación busca brindar equilibrio a un plantel golpeado por las ausencias de último momento.
La decisión de realizar ambos cambios llegó prácticamente sobre el límite reglamentario establecido por la FIFA para modificar las listas definitivas. Ahora, Marruecos deberá enfocarse en su debut frente a Brasil en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El seleccionado africano integra el Grupo C junto al conjunto brasileño, Escocia y Haití, por lo que cada punto será determinante para sus aspiraciones.
A pesar de estas bajas sensibles, los Leones del Atlas buscarán repetir el espíritu competitivo que los llevó a sorprender al mundo en la última Copa del Mundo y comenzar el torneo con una actuación que les permita soñar con una nueva campaña histórica.
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