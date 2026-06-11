Polémica en Brasil: Raphinha sorprendió con una confesión sobre su relación con los hinchas
El atacante del Barcelona reconoció que siente una conexión más fuerte con los aficionados del exterior que con los de su propio país a pocos días del debut de Brasil frente a Marruecos.
La Selección de Brasil transita las últimas jornadas de preparación antes de su estreno en el Mundial 2026, pero una de las declaraciones más resonantes de las últimas horas no estuvo relacionada con cuestiones tácticas ni futbolísticas. Raphinha, una de las principales figuras del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti, dejó una reflexión que generó debate al referirse al vínculo que mantiene con los aficionados brasileños.
Durante una conferencia de prensa, el delantero admitió que percibe una diferencia significativa entre el apoyo que recibe dentro y fuera de su país. Lejos de esquivar el tema, explicó que esa situación está vinculada a su recorrido profesional y a las decisiones que tomó desde muy joven. “Para ser sincero, siento que realmente es diferente el cariño del aficionado brasileño conmigo que el de la gente de afuera que me sigue más a diario”, expresó.
Luego profundizó sobre las razones que, según él, explican esa realidad: “Es natural salir muy joven de Brasil, no tener conexión con ningún club. Es normal que la gente aún desconfíe”. El atacante dejó claro que no vive esa situación con resentimiento ni considera que sea una cuestión que deba modificar.
Por el contrario, aseguró que su principal motivación está relacionada con las personas que lo acompañaron durante toda su carrera. “Si tengo que demostrarle algo a alguien, es a mí mismo, a mis padres, a mi esposa, a mi hijo”, afirmó. Además, agregó: “Desafortunadamente, no puedo cambiar el gusto de las personas. Entiendo que hay gente que no le gusta mi fútbol, hay gente que sí, y está bien”.
Más allá de la polémica generada por sus palabras, Raphinha también habló de su presente dentro de la selección brasileña y del crecimiento que experimentó desde la última Copa del Mundo. El futbolista considera que llega mucho mejor preparado que en Qatar 2022, una experiencia que recuerda como un momento de transición tanto en su carrera internacional como a nivel de clubes.
“Llegué muy inmaduro a esa Copa. No solo en la Selección, también estaba llegando al Barcelona, estaba en un período de adaptación", recordó. En contraste con aquella situación, sostuvo: “Ahora me siento mucho más preparado por mi momento en el club, por entender mi lugar en la Selección”.
Otro de los temas abordados fue su relación con Ancelotti. El entrenador italiano lo enfrentó durante varias temporadas en España cuando dirigía al Real Madrid, por lo que conoce perfectamente sus características. Raphinha recordó aquellos enfrentamientos y destacó el respeto que existía desde el banco rival. “Siempre que teníamos algún partido contra el Real Madrid, el cuidado era máximo, al ciento por ciento”, comentó.
Ahora, bajo las órdenes del técnico italiano, espera poner todas sus virtudes al servicio del equipo nacional. “Todo lo que hice contra él, hacerlo a favor de él, principalmente en el Mundial”, señaló entre sonrisas. Respecto de su posición en el campo, se mostró abierto a jugar donde el entrenador lo considere necesario y remarcó que está dispuesto a adaptarse para ayudar al equipo.
Con Brasil señalado una vez más como candidato al título, entiende que las exigencias son inevitables. Por eso aseguró sentirse preparado para asumir responsabilidades decisivas. “Creo que sí estoy listo”, respondió cuando fue consultado sobre la posibilidad de convertirse en uno de los futbolistas determinantes del torneo. Su objetivo, según explicó, es claro: colaborar con el equipo para conquistar el ansiado sexto título mundial, incluso si eso implica quedar en un segundo plano. “Si tengo que ganar la Copa sin marcar y sin asistir, no tengo ningún problema con eso”.
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