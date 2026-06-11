Polémica en Brasil: Raphinha sorprendió con una confesión sobre su relación con los hinchas

Más allá de la polémica generada por sus palabras, Raphinha también habló de su presente dentro de la selección brasileña y del crecimiento que experimentó desde la última Copa del Mundo. El futbolista considera que llega mucho mejor preparado que en Qatar 2022, una experiencia que recuerda como un momento de transición tanto en su carrera internacional como a nivel de clubes.

“Llegué muy inmaduro a esa Copa. No solo en la Selección, también estaba llegando al Barcelona, estaba en un período de adaptación", recordó. En contraste con aquella situación, sostuvo: “Ahora me siento mucho más preparado por mi momento en el club, por entender mi lugar en la Selección”.

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Otro de los temas abordados fue su relación con Ancelotti. El entrenador italiano lo enfrentó durante varias temporadas en España cuando dirigía al Real Madrid, por lo que conoce perfectamente sus características. Raphinha recordó aquellos enfrentamientos y destacó el respeto que existía desde el banco rival. “Siempre que teníamos algún partido contra el Real Madrid, el cuidado era máximo, al ciento por ciento”, comentó.

Ahora, bajo las órdenes del técnico italiano, espera poner todas sus virtudes al servicio del equipo nacional. “Todo lo que hice contra él, hacerlo a favor de él, principalmente en el Mundial”, señaló entre sonrisas. Respecto de su posición en el campo, se mostró abierto a jugar donde el entrenador lo considere necesario y remarcó que está dispuesto a adaptarse para ayudar al equipo.

Con Brasil señalado una vez más como candidato al título, entiende que las exigencias son inevitables. Por eso aseguró sentirse preparado para asumir responsabilidades decisivas. “Creo que sí estoy listo”, respondió cuando fue consultado sobre la posibilidad de convertirse en uno de los futbolistas determinantes del torneo. Su objetivo, según explicó, es claro: colaborar con el equipo para conquistar el ansiado sexto título mundial, incluso si eso implica quedar en un segundo plano. “Si tengo que ganar la Copa sin marcar y sin asistir, no tengo ningún problema con eso”.