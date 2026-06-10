Antes del Mundial 2026 con Brasil, Casemiro cerró su ciclo en Manchester United
El experimentado mediocampista brasileño se despidió oficialmente del conjunto inglés después de cuatro temporadas. Ahora, el objetivo será la Copa del Mundo.
Después de varios meses de especulaciones y de una despedida emotiva frente a los hinchas, Casemiro puso punto final a su etapa en Manchester United. El club inglés oficializó la salida del volante brasileño a través de un mensaje en sus redes sociales, cerrando así una relación que se extendió durante cuatro temporadas y que dejó una huella importante en Old Trafford.
La publicación de los Red Devils también incluyó a Tyrell Malacia y Jadon Sancho, quienes igualmente abandonaron la institución. Sin embargo, gran parte de la atención estuvo centrada en el mediocampista brasileño, uno de los futbolistas más experimentados del plantel y una pieza clave durante varios ciclos deportivos.
"Todos en el club quieren agradecer a Casemiro, Tyrell y Jadon por sus contribuciones al United y desearles la mejor de las suertes para el futuro", expresaron desde la entidad inglesa. El mensaje concluyó con una frase que suele utilizar el club para despedir a sus jugadores más representativos: "Una vez Red, siempre Red".
La salida de Casemiro no tomó por sorpresa a nadie. Desde hacía tiempo se sabía que su vínculo contractual finalizaría en junio y que las posibilidades de renovación eran prácticamente inexistentes. Incluso, semanas atrás, el brasileño ya había vivido una despedida especial ante el público durante su último partido como local. Aquella jornada estuvo marcada por aplausos, muestras de afecto y una ovación que reflejó el reconocimiento de los hinchas por su aporte dentro y fuera de la cancha.
Durante su paso por Manchester United, el ex futbolista de Real Madrid acumuló 160 partidos oficiales, convirtió 26 goles y aportó 14 asistencias. Además, logró conquistar dos títulos: la Copa de la Liga obtenida en 2023 y la FA Cup conseguida en 2024. Si bien el rendimiento colectivo del equipo atravesó altibajos durante esos años, Casemiro siempre fue considerado una de las voces de liderazgo dentro del vestuario.
Mientras tanto, el United ya trabaja en la reestructuración de su mediocampo. Diversos reportes indican que la dirigencia tiene avanzadas las negociaciones para incorporar a Ederson, volante brasileño que actualmente pertenece al Atalanta. La operación rondaría los 45 millones de euros y aparece como una de las apuestas fuertes del club para iniciar una nueva etapa.
Casemiro se fue del Manchester United pensando en el Mundial 2026 con Brasil
Con su ciclo en Inglaterra terminado, ahora toda la atención del mediocampista está puesta en la selección brasileña. A sus 34 años, afrontará un nuevo Mundial con la responsabilidad de aportar experiencia a un plantel que aspira a devolver a Brasil a los primeros planos internacionales. La llegada de Carlo Ancelotti al banco de suplentes alimentó la ilusión de una generación que busca terminar con la sequía mundialista que arrastra la Canarinha desde 2002.
Para Casemiro, el torneo representa una oportunidad especial. Después de haber sido protagonista en las últimas grandes competencias internacionales, intentará liderar a un equipo que llega con altas expectativas y que pretende dejar atrás la eliminación sufrida en los cuartos de final de Qatar 2022 frente a Croacia. Su conocimiento de este tipo de escenarios lo convierte en una pieza fundamental dentro del proyecto del entrenador italiano.
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