Antes del Mundial 2026 con Brasil, Casemiro cerró su ciclo en Manchester United

Durante su paso por Manchester United, el ex futbolista de Real Madrid acumuló 160 partidos oficiales, convirtió 26 goles y aportó 14 asistencias. Además, logró conquistar dos títulos: la Copa de la Liga obtenida en 2023 y la FA Cup conseguida en 2024. Si bien el rendimiento colectivo del equipo atravesó altibajos durante esos años, Casemiro siempre fue considerado una de las voces de liderazgo dentro del vestuario.

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Mientras tanto, el United ya trabaja en la reestructuración de su mediocampo. Diversos reportes indican que la dirigencia tiene avanzadas las negociaciones para incorporar a Ederson, volante brasileño que actualmente pertenece al Atalanta. La operación rondaría los 45 millones de euros y aparece como una de las apuestas fuertes del club para iniciar una nueva etapa.

Casemiro se fue del Manchester United pensando en el Mundial 2026 con Brasil

Con su ciclo en Inglaterra terminado, ahora toda la atención del mediocampista está puesta en la selección brasileña. A sus 34 años, afrontará un nuevo Mundial con la responsabilidad de aportar experiencia a un plantel que aspira a devolver a Brasil a los primeros planos internacionales. La llegada de Carlo Ancelotti al banco de suplentes alimentó la ilusión de una generación que busca terminar con la sequía mundialista que arrastra la Canarinha desde 2002.

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Para Casemiro, el torneo representa una oportunidad especial. Después de haber sido protagonista en las últimas grandes competencias internacionales, intentará liderar a un equipo que llega con altas expectativas y que pretende dejar atrás la eliminación sufrida en los cuartos de final de Qatar 2022 frente a Croacia. Su conocimiento de este tipo de escenarios lo convierte en una pieza fundamental dentro del proyecto del entrenador italiano.