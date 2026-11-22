Laurita Fernández sorprendió con una declaración sobre los embarazos y las milanesas
Durante su paso por "PH, Podemos hablar", la bailarina habló con Andy Kusnetzoff sobre la cantidad de veces que le dijeron que estaba embarazada.
Durante su participación como invitada en "PH: Podemos Hablar", Laurita Fernández repasó con humor y sinceridad una situación que se repitió con frecuencia a lo largo de su trayectoria en los medios: los incontables rumores de maternidad que le adjudicaron sin fundamento.
En el marco de una charla distendida en el ciclo televisivo, la bailarina y conductora explicó cómo lidiaba en sus comienzos con las especulaciones de la prensa siguiendo los consejos que recibía en el ambiente artístico, relatando: “Cuando entras al medio te decían, ‘no contestes que es peor, que la bola se hace más grande’, entonces lo tuve que pasar mucho”.
Con la perspectiva que le da el paso del tiempo y la experiencia acumulada frente a las cámaras, la artista bromeó acerca de la enorme cantidad de veces que distintos programas y portales aseguraron que estaba esperando un bebé. Haciendo referencia a esa seguidilla interminable de versiones falsas sobre su vida privada, Fernández lanzó entre risas una comparación que despertó la complicidad de los presentes: “A mi me han embarazado mucho, muchas veces. Hoy sería como Maru Botana”.
Para ilustrar hasta qué punto podía escalar una simple fotografía tomada fuera de contexto, la conductora evocó una anécdota puntual ocurrida en una época en la que gozaba de una altísima exposición televisiva y debía trasladarse de un compromiso social directo hacia el estudio de televisión.
Al reconstruir con lujo de detalles aquel episodio, Laurita contó: “Recuerdo mucho salir de un evento, un evento en el que se comía. Yo salía del evento y me iba rápido a hacer el Bailando en ese momento, entonces había prensa en la puerta. Era un momento de mucha popularidad, entonces yo salí, me había hecho la linda poniéndome un pantalón de cuero ajustado con un topcito”.
Como era habitual en aquel período de enorme repercusión mediática, los reporteros gráficos aguardaban en el exterior para retratar su salida, sin imaginar que la combinación entre la ropa ceñida al cuerpo y el menú del agasajo daría lugar a una nueva ola de especulaciones. Explicando con total naturalidad lo que realmente había sucedido minutos antes frente a la mesa, la bailarina detalló: “Entonces se ve que yo le entré a la comida a lo lindo, comí, no escatimé nada. Por eso les dije que no estaba embarazada, que comí milanesas”.
Lo que parecía una simple confusión pasajera terminó cobrando una dimensión inesperada debido a la viralización de aquellas imágenes, generando un revuelo tal que traspasó las pantallas y alcanzó a su círculo íntimo. Recordando cómo aquella aclaración espontánea se transformó en una marca registrada de su carrera y logró confundir hasta a sus seres queridos más cercanos, Laurita concluyó: “Ahí me quedó la frase: ‘no estoy embarazada, comí milanesas’. Pero porque se hizo tanta bola por esa foto que hasta mi familia, que ya estaban acostumbrados empezaron a preguntarme si no tenía nada para contar”.
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