Como era habitual en aquel período de enorme repercusión mediática, los reporteros gráficos aguardaban en el exterior para retratar su salida, sin imaginar que la combinación entre la ropa ceñida al cuerpo y el menú del agasajo daría lugar a una nueva ola de especulaciones. Explicando con total naturalidad lo que realmente había sucedido minutos antes frente a la mesa, la bailarina detalló: “Entonces se ve que yo le entré a la comida a lo lindo, comí, no escatimé nada. Por eso les dije que no estaba embarazada, que comí milanesas”.

Lo que parecía una simple confusión pasajera terminó cobrando una dimensión inesperada debido a la viralización de aquellas imágenes, generando un revuelo tal que traspasó las pantallas y alcanzó a su círculo íntimo. Recordando cómo aquella aclaración espontánea se transformó en una marca registrada de su carrera y logró confundir hasta a sus seres queridos más cercanos, Laurita concluyó: “Ahí me quedó la frase: ‘no estoy embarazada, comí milanesas’. Pero porque se hizo tanta bola por esa foto que hasta mi familia, que ya estaban acostumbrados empezaron a preguntarme si no tenía nada para contar”.