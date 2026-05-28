Agus Bernasconi y Yami Safdie lanzaron "Besos en pausa", una balada sobre amores pendientes
Los artistas unieron sus voces por primera vez en una canción atravesada por la nostalgia, la emoción y los sentimientos que quedan suspendidos en el tiempo.
Agus Bernasconi y Yami Safdie presentaron su primera colaboración juntos con el estreno de “Besos en pausa”, una balada íntima que explora los vínculos inconclusos, las emociones que persisten y aquello que nunca termina de decirse entre dos personas.
El tema comenzó a tomar forma en Miami, ciudad donde Bernasconi inició una nueva etapa creativa y trabajó en la composición de canciones atravesadas por una sensibilidad más introspectiva. Fue allí donde nació esta pieza musical cargada de melancolía y emoción, que terminó encontrando un nuevo impulso cuando Yami escuchó la canción por primera vez y decidió sumarse al proyecto.
“Besos en pausa” propone un cruce artístico entre dos referentes de la nueva escena musical argentina y pone el foco en los sentimientos que sobreviven al paso del tiempo, las historias interrumpidas y los afectos que quedan suspendidos.
Un lanzamiento clave para ambos artistas
La llegada del single coincide con un gran presente profesional para los dos músicos. En el caso de Agus Bernasconi, el artista atraviesa un período de expansión de su carrera, combinando nuevos desafíos musicales con proyectos ligados al cine y producciones audiovisuales que amplían su proyección internacional.
Cabe destacara que Agus se prepara para su primer show solista. Será el próximo 18 de septiembre en el Teatro Ópera, donde sus fanáticos podrán ver por primera vez en vivo al artista, en una nueva etapa y presentando su álbum.
Por su parte, Yami Safdie continúa consolidando su crecimiento artístico mientras lleva su repertorio por distintos escenarios del mundo con el “Querida Yo Tour”, gira internacional impulsada por el éxito de sus últimos lanzamientos y que reforzó su lugar dentro del pop regional.
Con una producción delicada, interpretaciones atravesadas por la emoción y una conexión artística que rápidamente despertó entusiasmo entre sus seguidores, “Besos en pausa” ya se encuentra disponible en plataformas digitales y se perfila como una de las baladas románticas que buscarán dejar huella este año.
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