Agus Bernasconi y Yami Safdie lanzaron "Besos en pausa", una balada sobre amores pendientes

Cabe destacara que Agus se prepara para su primer show solista. Será el próximo 18 de septiembre en el Teatro Ópera, donde sus fanáticos podrán ver por primera vez en vivo al artista, en una nueva etapa y presentando su álbum.

Por su parte, Yami Safdie continúa consolidando su crecimiento artístico mientras lleva su repertorio por distintos escenarios del mundo con el “Querida Yo Tour”, gira internacional impulsada por el éxito de sus últimos lanzamientos y que reforzó su lugar dentro del pop regional.

Con una producción delicada, interpretaciones atravesadas por la emoción y una conexión artística que rápidamente despertó entusiasmo entre sus seguidores, “Besos en pausa” ya se encuentra disponible en plataformas digitales y se perfila como una de las baladas románticas que buscarán dejar huella este año.