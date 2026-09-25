Agustín "Rada" Aristarán brilla en "Chanta", una obra que invita a reír y reflexionar sobre la vida
El actor volvió a Calle Corrientes con un espectáculo de humor, ironía y crítica social que invita a reflexionar sobre la vida, del comienzo al final.
Chanta volvió a Calle Corrientes y celebró su función de prensa en el Teatro Astral, donde Agustín “Rada” Aristarán fue ovacionado de pie por el público y recibió el reconocimiento de numerosos colegas y figuras del espectáculo que se acercaron para acompañarlo.
Sin embargo, más allá de las carcajadas que atraviesan la función, la propuesta tiene una profundidad que se va revelando a medida que avanza la historia. El humor funciona como una puerta de entrada para hablar de la existencia, del paso del tiempo y de ese recorrido que comienza incluso antes de llegar al mundo.
Desde el inevitable final de nuestros días hasta el momento de la concepción, Chanta recorre distintas instancias de la vida y pone en perspectiva algo tan cotidiano que muchas veces pasa inadvertido: lo extraordinario y afortunado que resulta, simplemente, existir.
Del humor a una inesperada reflexión sobre la vida
La historia tiene como protagonista a Julio Ballesteros, un hombre que, después de morir, repasa su vida y vuelve sobre las contradicciones, miserias y absurdos de la sociedad que lo rodeó.
A partir de ese recorrido, el espectáculo construye una mirada mordaz sobre la argentinidad, la ambición, el oportunismo y las convenciones sociales. Pero entre situaciones desopilantes y momentos de humor ácido, también aparece una lectura mucho más sensible: cada etapa atravesada, cada decisión y cada experiencia forman parte de un recorrido finito que adquiere otro significado cuando se observa desde el final.
Así, las risas conviven con preguntas que continúan resonando una vez terminada la función. La obra invita a mirar la propia existencia desde otro lugar y a reparar en todo lo que tuvo que suceder para estar acá, transitando una vida que inevitablemente algún día llegará a su fin.
Rada fue ovacionado en su regreso a Calle Corrientes
La función de prensa contó con la presencia de Lola Albrades, Graciela Alfano, Mateo Belmonte, Agustín Bernasconi, César Bordón, Anamá Ferreira, Albana Fuentes, Yuyito González, Benicio Gravier, Malena Guinzburg, Turco Hussain, Pelao Khe, Alfredo Leuco, Noelia Marzol, Inés Palombo, Valentino Petrilli, Yami Safdie, Christian Sancho, Barbi Simons, Pía Slapka, Liz Solari, Graciela Stefani, Diego Topa y Pablo Giralt, entre otras personalidades.
Al finalizar el espectáculo, Rada recibió una ovación de pie y el reconocimiento de sus colegas, en una noche que celebró el regreso de Chanta a uno de los escenarios más emblemáticos de Calle Corrientes.
La obra, dirigida por Marcelo Caballero y escrita por Mariano Cohn, Gastón Duprat y Juan José Becerra, combina humor ácido, ironía y crítica social con una puesta en escena dinámica y cinematográfica.
Chanta fue ganadora del Premio Estrella de Mar 2026 a Mejor Unipersonal y del Premio ACE 2026 a la Actuación Masculina en Obra de un Solo Personaje. Tras su reestreno con localidades agotadas, a una semana de su regreso se ubicó entre las tres obras más vistas de Calle Corrientes y continúa con temporada limitada en el Teatro Astral.
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