Agustín "Rada" Aristarán brilla en "Chanta", una obra que invita a reír y reflexionar sobre la vida

Así, las risas conviven con preguntas que continúan resonando una vez terminada la función. La obra invita a mirar la propia existencia desde otro lugar y a reparar en todo lo que tuvo que suceder para estar acá, transitando una vida que inevitablemente algún día llegará a su fin.

Rada fue ovacionado en su regreso a Calle Corrientes

La función de prensa contó con la presencia de Lola Albrades, Graciela Alfano, Mateo Belmonte, Agustín Bernasconi, César Bordón, Anamá Ferreira, Albana Fuentes, Yuyito González, Benicio Gravier, Malena Guinzburg, Turco Hussain, Pelao Khe, Alfredo Leuco, Noelia Marzol, Inés Palombo, Valentino Petrilli, Yami Safdie, Christian Sancho, Barbi Simons, Pía Slapka, Liz Solari, Graciela Stefani, Diego Topa y Pablo Giralt, entre otras personalidades.

Al finalizar el espectáculo, Rada recibió una ovación de pie y el reconocimiento de sus colegas, en una noche que celebró el regreso de Chanta a uno de los escenarios más emblemáticos de Calle Corrientes.

La obra, dirigida por Marcelo Caballero y escrita por Mariano Cohn, Gastón Duprat y Juan José Becerra, combina humor ácido, ironía y crítica social con una puesta en escena dinámica y cinematográfica.

Chanta fue ganadora del Premio Estrella de Mar 2026 a Mejor Unipersonal y del Premio ACE 2026 a la Actuación Masculina en Obra de un Solo Personaje. Tras su reestreno con localidades agotadas, a una semana de su regreso se ubicó entre las tres obras más vistas de Calle Corrientes y continúa con temporada limitada en el Teatro Astral.

Los famosos que dijeron presente: Las fotos