Ricardo Montaner se sumó a los mensajes de despedida para el Negro González Oro: "Cuánto siento esta pérdida"

Finalmente, el cantante expresó el dolor que le provocó la noticia y destacó el cariño que siempre recibió de su amigo: “Siempre, siempre nos entregó su cariño sin mezquindad ninguna. Se me están yendo los amigos che… Cuánto siento esta pérdida…”.

Y cerró su despedida con una frase que resumió el sentimiento de toda su familia: “Nos pueden dar el pésame porque lo sentimos profundamente”.