Ricardo Montaner se sumó a los mensajes de despedida para el Negro González Oro: "Cuánto siento esta pérdida"
Ricardo Montaner recordó el estrecho vínculo que el periodista mantenía con su familia y expresó su profundo dolor por su muerte.
La muerte de Oscar “Negro” González Oro generó una profunda conmoción y numerosas figuras del espectáculo utilizaron sus redes sociales para despedir al reconocido periodista y conductor. Entre ellas estuvo Ricardo Montaner, quien compartió un sentido mensaje en el que recordó la estrecha relación que mantenía con el conductor.
A través de su cuenta de X, el cantante reveló que González Oro era una presencia habitual en la vida de los Montaner y que, cada vez que viajaba a Miami, se reencontraba con ellos. “El negro llegaba a Miami y había encuentro con los Montaner, era como un tío para los chicos”, comenzó escribiendo el artista, dejando en evidencia el vínculo que habían construido a lo largo de los años.
Además, Montaner recordó una de las anécdotas que compartieron sobre el escenario: “El Negro Oro, tuvo hasta el coraje de subirse a cantar conmigo en el LunaPark… Era un caso serio mi querido Negro Oro…”.
Ricardo Montaner recordó la intimidad que González Oro tenía con su familia
En su despedida, el intérprete también contó una particular costumbre del periodista que reflejaba la confianza que existía entre ellos: “El tipo tenía tanta confianza con nosotros, que llamaba a casa y decía, llegó el tío, a qué hora voy”.
Montaner acompañó la publicación con imágenes de distintos momentos vividos junto a González Oro, entre ellas una postal de ambos compartiendo escenario.
Finalmente, el cantante expresó el dolor que le provocó la noticia y destacó el cariño que siempre recibió de su amigo: “Siempre, siempre nos entregó su cariño sin mezquindad ninguna. Se me están yendo los amigos che… Cuánto siento esta pérdida…”.
Y cerró su despedida con una frase que resumió el sentimiento de toda su familia: “Nos pueden dar el pésame porque lo sentimos profundamente”.
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