Gesto inolvidable: Robbie Williams cantó a capela para sus fans en Perú tras la cancelación de su concierto
A unísono con sus fanáticos y fanáticas, el reconocido artista inglés entonó "Angels" en la puerta de su hotel en Lima, uno de sus clásicos más exitosos.
Lo que prometía ser una noche lamentable para cientos de fanáticos en Lima (Perú) terminó convirtiéndose en un momento histórico e íntimo. Tras la inesperada suspensión de su segundo show programado en la capital peruana, Robbie Williams decidió no quedarse con los brazos cruzados y sorprendió a todos sus seguidores al salir a las afueras de su hotel para brindar un mini show improvisado.
Acompañado únicamente por un músico en guitarra acústica y vestido con ropa deportiva y gorra, el británico se plantó frente a las rejas de seguridad del establecimiento para interpretar a viva voz su emblemático clásico "Angels".
El artista cantó con el corazón mientras la multitud, iluminando la noche con las luces de sus celulares, lo acompañaba entonando cada estrofa a coro entre gritos de emoción. Tras finalizar la emotiva interpretación, Williams agradeció entre aplausos el cariño del público peruano antes de retirarse.
¿Por qué se canceló el show de Robbie Williams?
La suspensión de la segunda fecha del concierto se debió a la clausura preventiva e inmediata del recinto Arena 1 (ubicado en la Costa Verde) ordenada por la Municipalidad de San Miguel. Según explicaron las autoridades locales e Indecopi, la medida se tomó por severos problemas de seguridad y deficiencias advertidas en la organización durante la primera fecha.
Entre los motivos principales destacaron el desorden generalizado registrado en las salidas, el cierre no autorizado de accesos peatonales tras finalizar el evento previo y observaciones edilicias que ponían en riesgo la evacuación y la integridad de los asistentes. La empresa organizadora del evento trabaja en la reprogramación de la fecha o la devolución del dinero a los afectados.
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