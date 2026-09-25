Luciana Salazar y Martín Redrado llegaron a un acuerdo judicial: "Vuelvo a vivir en paz"

Luego del acuerdo, Salazar también se expresó en sus redes sociales. La modelo publicó una fotografía junto a Matilda y escribió: “Se terminó. De acá en adelante, solo felicidad. Te amo”. Con este acuerdo, las partes dieron por cerrado el conflicto judicial relacionado con la manutención de Matilda, aunque los términos económicos específicos permanecerán en reserva por el compromiso de confidencialidad firmado durante la conciliación.