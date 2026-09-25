Luciana Salazar y Martín Redrado llegaron a un acuerdo judicial: "Vuelvo a vivir en paz"
La modelo y el economista participaron de una audiencia de conciliación y acordaron las condiciones vinculadas con la manutención de la hija de Salazar.
Luciana Salazar y Martín Redrado llegaron a un acuerdo judicial tras varios años de conflicto por la manutención de Matilda, hija de la modelo. Ambos participaron este jueves de una audiencia de conciliación en la que finalmente lograron resolver sus diferencias.
Según trascendió, el acuerdo establece que Redrado será responsable económicamente de Matilda hasta que la joven cumpla 18 años. Los detalles del convenio, sin embargo, no fueron difundidos públicamente debido a que las partes firmaron un acuerdo de confidencialidad.
El conflicto entre Salazar y Redrado se inició hace varios años y tuvo distintos capítulos en la Justicia. Uno de los principales puntos de discusión estuvo relacionado con un acuerdo que ambos habían firmado en 2017 y que contemplaba compromisos económicos respecto de Matilda.
Durante este año, la disputa volvió a tomar impulso luego de que la Justicia homologara aquel acuerdo y rechazara el pedido de Redrado para dejarlo sin efecto. Desde entonces, el enfrentamiento continuó por distintas vías judiciales hasta llegar a la audiencia de este jueves.
En esta oportunidad, tanto Salazar como Redrado estuvieron presentes personalmente en la audiencia, acompañados por sus abogados. Allí alcanzaron un nuevo acuerdo que permitió resolver los reclamos que todavía permanecían pendientes. La información fue dada a conocer en Intrusos, donde Paula Varela contó que ambos habían decidido presentarse en persona para intentar cerrar definitivamente la disputa.
Luego del acuerdo, Salazar también se expresó en sus redes sociales. La modelo publicó una fotografía junto a Matilda y escribió: “Se terminó. De acá en adelante, solo felicidad. Te amo”. Con este acuerdo, las partes dieron por cerrado el conflicto judicial relacionado con la manutención de Matilda, aunque los términos económicos específicos permanecerán en reserva por el compromiso de confidencialidad firmado durante la conciliación.
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