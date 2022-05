Agustina Cherri se fue enojada de la mesa de PH, Podemos Hablar

En ese contexto, el conductor le dijo: "¿Puedo hacerte laburar? Se enojó Agustina. Va a actuar", y le pidió a Antonio Birabent que le haga una pregunta para generar la reacción. "¿Fuiste novia de Rodrigo?", indagó el músico y escritor.

"Siempre te metés en la intimidad y la verdad que no me parece, porque soy una persona que tenía pareja en este momento. Me ponés en una situación incómoda. Tengo tres chicos que están mirando el programa", comenzó a improvisar Agustina en su respuesta a Birabent.

Y continuó: "Está todo bien, pero yo tengo una familia. Hace tres horas que estoy acá parada, tengo las patas como una galleta y estoy cagada de hambre". Cherri le dijo a Andy que no tenía que ver en su enojo con Birabent, y finalmente abandonó el estudio.

Obviamente, la actriz recibió el aplauso de todos los presentes por la creíble improvisación.

El "enojo" de Agustina Cherri