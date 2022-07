El papelón de Agustina Kämpfer en el velorio de una personalidad histórica: "Por suerte no la ofendí"

En cierto momento del velatorio, una mujer “muy amorosa” se acercó a Kämpfer y le preguntó si había pasado a ver el cuerpo del difunto. "Por esas cosas de lengua larga sentí cierta confianza para decirle lo que yo pienso acerca de la muerte, de las tradiciones… que esa persona ya no estaba ahí en ese cuerpo, y lo absurdo que encuentro la cultura que tenemos de en vez de celebrar la existencia, llorar su partida, bla bla..", describió la periodista.

"Tenés razón, mi marido ya no está en ese cuerpo. ¡Era la viuda! Y yo hablando lo que nadie me preguntó. Por suerte no la ofendí. Era la viuda de Nelson Mandela", reveló Agustina en alusión a Graça Machel, quien fue esposa del activista contra el apartheid ganador del Premio Nobel de la Paz en 1993 que fue presidente de Sudáfrica entre 1994 y 1999.

Kämpfer estuvo allí debido a que en ese entonces era pareja de Amado Boudou, quien en 2013 era vicepresidente argentino.