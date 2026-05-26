Tomás Dente mandó a un joven a trabajar más de 10 horas por día: "Me sentí boludeado"
La crisis económica dejó a miles de jóvenes con una experiencia extenuante en el mercado laboral, donde el esfuerzo no se traduce en un mejor nivel de vida.
El lunes por la tarde miles de personas deambulaban por el microcentro porteño no tanto para admirar el Obelisco sino para volver a sus casas tras un día de trabajo. Tal fue el caso de Jeremías, un joven que charló con el móvil de Crónica TV y se llevó una enseñanza para la vida: no dedicarle tiempo a las personas que no escuchan.
El joven comentó que en su trabajo hace más tareas de las que le corresponden por su sueldo y que "estamos en la lona" como país por la crisis económica, pero el conductor Tomás Dente no tuvo más respuesta que un "bueno, chicos, es laburo, tienen que laburar".
Dente reforzó la idea de que "si en el trabajo te añaden actividades de más, hacelas, porque todo es un aprendizaje", y llegó a insistir en que "si te exigen de más es un gran patrimonio para el día de mañana".
"Pero la mano viene dura...", intentó explicar Jeremías, a lo que Tomás Dente se sintió embebido por el espíritu de un sensei de frases prefabricadas y lo cortó para hacer un descargo: "Pero la mano viene dura pero en dos años ya pudiste llenar un currículum, lo acabás de decir vos, no yo", señaló el conductor como si un empleado suyo le hubiese hecho un planteo personal.
Tener un currículum nutrido en apenas dos años marca tanto una capacidad de buscarse la vida como una inestabilidad laboral sostenida, así que Tomás Dente se aseguró de posicionar a Jeremías en el primer grupo para sostener su relato.
"Respecto de las posibilidades -te lo dice una persona que podría ser tu papá- si no están al alcance de la mano, salí a buscarlas", disparó sin dar un momento para el diálogo.
El derecho a réplica le llegó al joven gracias a su contacto en el programa de streaming "Verdades afiladas", por El Destape.
"Me agarró a mí pero cualquier entrevistado podría decirle lo mismo o peor porque está sin trabajo. La verdad es que laburar 10 horas y proponerme laburar un poco más es inhumano", sentenció Jeremías.
"Salgo de acá a las 7 de la mañana y llego a mi casa a las 11 o 10. Vivo en el laburo y no tengo tiempo para nada", expresó el muchacho, que tiene un título terciario como Técnico en Informática, pero no le sirve para ejercer la ocupación que desearía.
"Me dio mucha bronca, me sentí medio boludeado con el tema de que me quieran hacer esforzarme más cuando cuando ya no hay manera de que me pueda esforzar más porque no tengo tiempo, a no ser que trabaje también los domingos y no haya un día donde pueda dormir", convino.
"Yo tengo el título de Técnico en Informática, que para ningún laburo lo pude utilizar porque está muy difícil, y tengo mi tramo pedagógico, que es lo que me gustaría estar haciendo ahora", cerró Jeremías.
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