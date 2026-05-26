Tomás Dente mandó a un joven a trabajar más de 10 horas por día: "Me sentí boludeado"

Tener un currículum nutrido en apenas dos años marca tanto una capacidad de buscarse la vida como una inestabilidad laboral sostenida, así que Tomás Dente se aseguró de posicionar a Jeremías en el primer grupo para sostener su relato.

"Respecto de las posibilidades -te lo dice una persona que podría ser tu papá- si no están al alcance de la mano, salí a buscarlas", disparó sin dar un momento para el diálogo.

El derecho a réplica le llegó al joven gracias a su contacto en el programa de streaming "Verdades afiladas", por El Destape.

"Me agarró a mí pero cualquier entrevistado podría decirle lo mismo o peor porque está sin trabajo. La verdad es que laburar 10 horas y proponerme laburar un poco más es inhumano", sentenció Jeremías.

"Salgo de acá a las 7 de la mañana y llego a mi casa a las 11 o 10. Vivo en el laburo y no tengo tiempo para nada", expresó el muchacho, que tiene un título terciario como Técnico en Informática, pero no le sirve para ejercer la ocupación que desearía.

"Me dio mucha bronca, me sentí medio boludeado con el tema de que me quieran hacer esforzarme más cuando cuando ya no hay manera de que me pueda esforzar más porque no tengo tiempo, a no ser que trabaje también los domingos y no haya un día donde pueda dormir", convino.

"Yo tengo el título de Técnico en Informática, que para ningún laburo lo pude utilizar porque está muy difícil, y tengo mi tramo pedagógico, que es lo que me gustaría estar haciendo ahora", cerró Jeremías.