"Ahora sí que lo vio": Lali Espósito le cambió la letra a "Fanático" tras conocer que Javier Milei la escucha
Lali cerró su gira en el Monumental con un pícaro guiño a Javier Milei al modificar la letra de Fanático frente a más de 80 mil personas.
Ante más de 80.000 personas en el estadio Monumental, Lali Espósito despidió su exitosa gira con un show arrollador y un momento que revolucionó a las redes sociales. La artista pop modificó una estrofa clave de su hit para responderle de forma directa a las recientes declaraciones presidenciales que confirmaron que él escucha su música.
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El picante cambio de letra en Fanático dedicado a Javier Milei
Durante la tercera fecha multitudinaria de 2026 en la cancha de River Plate, con la que le puso punto final a la era del disco No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama, la cantante interpretó el tema que compuso en plena disputa pública con el mandatario. Sin embargo, en esta oportunidad sorprendió a todos los presentes al incorporar una variación llena de ironía y complicidad.
Al llegar a la estrofa del puente, y con una enorme sonrisa en las pantallas gigantes, la estrella pop entonó: "Si preguntan por mí, deciles que ahora sí que lo vio", reformulando la letra original y haciendo un juego de palabras directo con la popular frase libertaria y los comentarios del mandatario.
La respuesta artística de la cantante llegó apenas días después de que el propio jefe de Estado sorprendiera en declaraciones periodísticas al revelar que consume sus canciones:
- La confesión presidencial: tras la controversia por un video en el que la senadora oficialista Patricia Bullrich se mostró trabajando con el tema "No me importa", el líder libertario remarcó que "es una tontería mayúscula politizar el arte" y admitió públicamente: "Luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron".
- La ovación en River: el guiño en vivo desató el delirio inmediato de los más de 80.000 fanáticos que colmaron el Monumental, volviendo la escena viral en cuestión de minutos.
- El cierre de una etapa: la canción "Fanático" había nacido hace dos años precisamente como una réplica a los cuestionamientos cruzados, consolidándose este fin de semana como el broche de oro musical de su gira consagratoria.
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