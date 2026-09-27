"Ahora sí que lo vio": Lali Espósito le cambió la letra a "Fanático" tras conocer que Javier Milei la escucha

El picante cambio de letra en Fanático dedicado a Javier Milei

VIDEO: La cantante Mariana Espósito cambió la letra de "Fanático" pic.twitter.com/1dtkMfq1X4 — minutouno (@minutounocom) September 27, 2026

Durante la tercera fecha multitudinaria de 2026 en la cancha de River Plate, con la que le puso punto final a la era del disco No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama, la cantante interpretó el tema que compuso en plena disputa pública con el mandatario. Sin embargo, en esta oportunidad sorprendió a todos los presentes al incorporar una variación llena de ironía y complicidad.