Lali se sinceró y reveló una intimidad de alguien muy cercano antes de "Ciudad de Pobres Corazones" en River

Lali abrió su corazón y contó la experiencia que la marcó

Después de hablar sobre las estadísticas, compartió con el público lo que le tocó atravesar recientemente: "Hace dos meses perdí a una persona muy, muy querida que se suicidó. Hoy no está acá. En el último River estuvo y hoy no está acá".

"Y es muy doloroso que nuestro país esté, lamentablemente, en ese ranking del mal", continuó.

La artista explicó que esa pérdida, sumada a lo que había leído en las últimas semanas, fue lo que la llevó a pensar en la canción de Fito Páez para ese momento del recital: "Pensando en eso se me cruzó esta canción tan preciosa, de un artista precioso, y la vamos a hacer para las familias de las personas que la están pasando mal en esto y otro montón de cosas".

"Como por ejemplo las familias de personas con discapacidad, que se sienten muy solas. Así que desde este escenario le mandamos un beso a las familias que han perdido a alguien y a las personas que sufren todos los días por la dolencia de un ser querido. Para ellos", concluyó antes de comenzar a cantar "Ciudad de Pobres Corazones".

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El suicidio, una problemática que afecta especialmente a los jóvenes

Según un análisis de Chequeado basado en estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, desde 2022 el suicidio es la principal causa de muerte entre las personas de 15 a 24 años. En 2024, además, volvió a ocupar el primer lugar entre quienes tienen entre 25 y 34 años, desplazando a los accidentes de tránsito.

De acuerdo con las últimas Estadísticas Vitales disponibles, durante 2024 se registraron 3.614 suicidios en la Argentina, de los cuales 787 correspondieron a adolescentes y 957 a jóvenes adultos. La tasa fue de 7,8 muertes cada 100.000 habitantes, por encima de los 6,3 registrados en 2021.

Los datos también muestran una marcada diferencia según el sexo. En 2024, 2.892 de las personas fallecidas eran varones y 720 mujeres, por lo que aproximadamente cuatro de cada cinco muertes correspondieron a hombres.

Por otra parte, los registros del Ministerio de Seguridad reflejan una evolución diferente. Según un análisis publicado en septiembre de 2026, la tasa de suicidios pasó de 9,7 cada 100.000 habitantes en 2024 a 11,8 en 2025, el valor más alto de la serie iniciada en 2016. Estos datos provienen del Sistema Nacional de Información Criminal y no son directamente comparables con las Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud, ya que utilizan fuentes y metodologías diferentes.

Los registros de 2025 también muestran diferencias entre provincias. Entre Ríos tuvo la tasa más alta, con 20,8 suicidios cada 100.000 habitantes, seguida por San Luis, con 18,9, y Salta, con 17,4. En la provincia de Buenos Aires se registraron 1.977 casos, la mayor cantidad absoluta del país, aunque su tasa fue de 11,9 cada 100.000 habitantes.

Los especialistas coinciden en que el suicidio es un fenómeno multicausal, en el que intervienen factores individuales, familiares, sociales y culturales, y destacan que existen estrategias de prevención.

En la Argentina, los intentos de suicidio comenzaron a ser un evento de notificación obligatoria en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud en abril de 2023. Hasta octubre de 2025 se habían registrado 22.249 eventos, aunque el Ministerio de Salud aclaró que el aumento de las notificaciones no debe interpretarse necesariamente como un incremento real de los casos, ya que durante ese período se amplió la cantidad de jurisdicciones y establecimientos que reportan información. Las tasas más altas se concentraron entre adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años.

En paralelo, un relevamiento federal presentado en agosto de 2026 mostró un aumento de la demanda de atención en salud mental. Las consultas ambulatorias crecieron un 23% y las internaciones un 42% desde 2023, mientras que el estudio contabilizó 1.381 psiquiatras en el sistema público de 17 provincias.

En septiembre, además, los ministerios de Salud, Seguridad y Capital Humano informaron que trabajan en una estrategia federal para fortalecer la prevención, la detección temprana y el abordaje de los intentos de suicidio, con acciones específicas dirigidas a niños y adolescentes.