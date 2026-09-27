Cómo fue el beso de Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera que recrearon Lali, Tini y Marilina en River
Las artistas sorprendieron al público con una versión de “Like a Virgin” inspirada en la recordada actuación de los MTV Video Music Awards de 2003.
Lali Espósito, Tini Stoessel y Marilina Bertoldi protagonizaron una de las grandes sorpresas de la noche en River al recrear una escena que quedó grabada en la historia de la cultura pop: la presentación de Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera en los MTV Video Music Awards de 2003.
Todo ocurrió durante el show de Lali en el estadio Monumental, cuando Tini y Marilina aparecieron como invitadas y se sumaron a la artista para interpretar “Like a Virgin”. Sin embargo, no se trató únicamente de una elección musical: la puesta remitió directamente a aquella actuación que, hace más de dos décadas, recorrió el mundo por los besos de Madonna con Britney y Christina.
La referencia no pasó inadvertida para los fanáticos y rápidamente las imágenes del momento comenzaron a circular en las redes sociales.
Cómo fue el beso de Madonna con Britney Spears y Christina Aguilera
Para entender el homenaje hay que remontarse a los MTV Video Music Awards de 2003. Aquella noche, Britney Spears y Christina Aguilera aparecieron sobre el escenario vestidas de novias e interpretaron “Like a Virgin”, evocando la histórica presentación que Madonna había realizado de la canción en los premios de 1984.
Minutos después apareció Madonna, vestida de negro, y la performance dio paso a la escena que terminaría convirtiéndose en una de las imágenes más recordadas de aquella edición.
En pleno escenario, la Reina del Pop besó primero a Britney Spears y luego a Christina Aguilera. El momento causó un enorme impacto y quedó instalado como una de las postales más emblemáticas del pop de comienzos de los 2000.
Más de dos décadas después, Lali, Tini y Marilina recuperaron aquella escena en River, adaptándola a su propia puesta y provocando la euforia del público presente en el Monumental.
La participación de Marilina Bertoldi también le aportó una impronta rockera a “Like a Virgin”, que se fusionó con el perfil pop de Lali y Tini para darle una identidad propia al homenaje.
Tras la presentación, Marilina se despidió del escenario entre aplausos, mientras que Lali y Tini continuaron juntas para interpretar “1amor”, otro de los momentos que generó una fuerte reacción entre los fanáticos.
El emotivo mensaje de Lali a Tini sobre el escenario
El encuentro entre las dos estrellas argentinas también dejó espacio para la emoción. Tini le agradeció a Lali por haberla invitado a participar de lo que definió como su “gran fiesta del pop” y expresó el enorme honor que significaba para ella compartir ese momento.
Además, recordó cómo Lali había formado parte de su infancia a través de la pantalla y destacó el orgullo que sentía al poder cantar junto a ella y ser testigo de todo lo que consiguió a lo largo de su carrera.
Lali respondió con una frase que resumió el significado que tenía para ella compartir escenario después de tantos años de trayectoria: “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en que nos convertimos”.
El abrazo y las palabras entre ambas terminaron de completar una noche marcada por los guiños a la historia del pop, las colaboraciones inesperadas y un encuentro que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del show.
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