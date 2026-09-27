Cómo fue el beso de Madonna, Britney Spears y Christina Aguilera que recrearon Lali, Tini y Marilina en River

En pleno escenario, la Reina del Pop besó primero a Britney Spears y luego a Christina Aguilera. El momento causó un enorme impacto y quedó instalado como una de las postales más emblemáticas del pop de comienzos de los 2000.

Más de dos décadas después, Lali, Tini y Marilina recuperaron aquella escena en River, adaptándola a su propia puesta y provocando la euforia del público presente en el Monumental.

La participación de Marilina Bertoldi también le aportó una impronta rockera a “Like a Virgin”, que se fusionó con el perfil pop de Lali y Tini para darle una identidad propia al homenaje.

Tras la presentación, Marilina se despidió del escenario entre aplausos, mientras que Lali y Tini continuaron juntas para interpretar “1amor”, otro de los momentos que generó una fuerte reacción entre los fanáticos.

El emotivo mensaje de Lali a Tini sobre el escenario

El encuentro entre las dos estrellas argentinas también dejó espacio para la emoción. Tini le agradeció a Lali por haberla invitado a participar de lo que definió como su “gran fiesta del pop” y expresó el enorme honor que significaba para ella compartir ese momento.

Además, recordó cómo Lali había formado parte de su infancia a través de la pantalla y destacó el orgullo que sentía al poder cantar junto a ella y ser testigo de todo lo que consiguió a lo largo de su carrera.

Lali respondió con una frase que resumió el significado que tenía para ella compartir escenario después de tantos años de trayectoria: “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en que nos convertimos”.

El abrazo y las palabras entre ambas terminaron de completar una noche marcada por los guiños a la historia del pop, las colaboraciones inesperadas y un encuentro que rápidamente se convirtió en uno de los momentos más comentados del show.