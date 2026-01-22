Air Supply anunció una nueva fecha en Buenos Aires luego de agotar localidades
Tras un gran sold out, el dúo regresa con una nueva fecha para revivir en vivo los grandes clásicos que marcaron a generaciones durante sus 50 años de carrera.
Luego de agotar todas las entradas para su show del 12 de mayo, el legendario dúo británico-australiano Air Supply anuncia una segunda función el miércoles 13 de mayo de 2026 en el Teatro Gran Rex, en el marco de su 50th Anniversary Tour y sorprendió a todos sus fans.
Con una carrera marcada por el romanticismo, las melodías inolvidables y una conexión inquebrantable con su público, Air Supply continúa conquistando generaciones alrededor del mundo. Su repertorio incluye clásicos eternos como “All Out of Love”, “Lost in Love”, “Making Love Out of Nothing At All”, “The One That You Love” y “Here I Am”, verdaderos himnos de la balada pop.
Desde su primer encuentro en 1975, durante la producción australiana de Jesucristo Superstar, Graham Russell y Russell Hitchcock han recorrido el mundo con más de 5.000 conciertos y millones de discos vendidos. Fueron la primera banda occidental en realizar una gira por China y en 2005 tocaron ante más de 175.000 personas en Cuba, marcando un récord histórico. Su éxito los llevó a igualar a The Beatles con cinco singles consecutivos en el Top 5 de los rankings internacionales.
Con una trayectoria que supera los 20 millones de discos vendidos, múltiples reconocimientos y millones de reproducciones radiales, Air Supply mantiene intacta su energía sobre el escenario. Bajo la dirección musical del guitarrista Aaron McLain, completan la formación Mirko Tessandori (teclados), Pavel Valdman (batería) y Doug Gild (bajo).
El 50th Anniversary Tour celebra medio siglo de música, amistad y emoción, e incluye nuevos proyectos como el biopic All Out of Love: The Air Supply Story, un musical de Broadway basado en sus canciones, una autobiografía conjunta y su próximo álbum de estudio A Matter of Time.
El público argentino tendrá dos oportunidades de revivir una historia legendaria en noches que prometen ser inolvidables.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario