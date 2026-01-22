Air Supply anunció una nueva fecha en Buenos Aires luego de agotar localidades

Desde su primer encuentro en 1975, durante la producción australiana de Jesucristo Superstar, Graham Russell y Russell Hitchcock han recorrido el mundo con más de 5.000 conciertos y millones de discos vendidos. Fueron la primera banda occidental en realizar una gira por China y en 2005 tocaron ante más de 175.000 personas en Cuba, marcando un récord histórico. Su éxito los llevó a igualar a The Beatles con cinco singles consecutivos en el Top 5 de los rankings internacionales.