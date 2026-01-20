Nach llega a la Argentina con un show imperdible: cómo y cuándo comprar las entradas
El artista español llega al país para presentar “Destino”, su último álbum. Un trabajo que une generaciones con colaboraciones de primer nivel como Trueno y Eladio Carrión.
Versátil y profundo, el álbum funciona como un puente entre generaciones y geografías, combinando la lírica introspectiva que define a Nach con nuevas sonoridades y colaboraciones de primer nivel. Destino es, a la vez, un viaje personal y una declaración artística que mira al pasado para proyectarse con fuerza hacia el presente.
El disco reúne un cruce potente de escenas y sensibilidades, con invitados como Trueno Eladio Carrión, Nanpa Básico, Akapellah y Micro TDH, entre otros, construyendo un relato colectivo que trasciende estilos y fronteras. Con canciones que reflexionan sobre el tiempo, las decisiones y la intensidad de vivir, Nach abre una nueva etapa donde tradición y modernidad conviven sin concesiones. Ese espíritu se hará carne en vivo el 19 de abril en C Art Media, en un show que promete ser un encuentro generacional y una celebración del presente, verso a verso.
Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la página de EnigmaTickets y tienen un valor de $35.000.
Nach ha regresado a la escena por la puerta grande con “Destino”, su primer álbum en siete años. Un proyecto que no solo reafirma su lugar como uno de los grandes poetas del rap en español, sino que lo proyecta hacia nuevas dimensiones artísticas. Versátil, ambicioso y lleno de matices, “Destino” es tanto un viaje personal como una declaración generacional.
El foco de este lanzamiento es “La Vida Se Va”, una colaboración con Eladio Carrión que llega acompañada de videoclip. Una reflexión sobre el tiempo, el presente y la fugacidad de la vida, donde la letra introspectiva y cruda de Nach se entrelaza con el flow afilado y global del puertorriqueño. El resultado: un tema potente, que late al ritmo de dos mundos y que captura la esencia de lo que significa vivir intensamente antes de que todo pase.
Pero “Destino” es mucho más que una canción. Es un disco que une a voces de distintas escenas y países en un mismo relato musical. Nach abre su universo a artistas tan diversos como Manuel Carrasco, que aporta sensibilidad y emoción; SFDK, referentes del rap español; Nanpa Básico y Micro TDH, desde Colombia y Venezuela respectivamente, con su mirada única; Trueno, como puente generacional; Alice Wonder, con su sello alternativo; Ambkor, con su cercanía y fuerza; y Akapellah, una de las voces más respetadas del rap latino. Un elenco que convierte el álbum en un cruce de caminos entre géneros, estilos y sensibilidades.
