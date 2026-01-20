Katseye sorprendió a sus fans y presentó "Internet Girl"

The Dallas Observer afirmó: “La primera gira de KATSEYE demuestra lo que los fans ya saben: son lo próximo grande… No es K-pop. No es el estrellato occidental como lo conocemos. Sí, son increíbles. Y además, son únicas”.

Además de una nominación a Mejor Artista Nuevo, KATSEYE está nominada a un Premio GRAMMY a Mejor Interpretación Pop de Dúo/Grupo por su sencillo revelación “Gabriela”. La canción aparece en BEAUTIFUL CHAOS (HYBE x Geffen Records), que debutó en el top cinco del Billboard 200. El EP también incluye otro éxito del Billboard Hot 100, “Gnarly”, que ha acumulado más de 647 millones de reproducciones globales combinadas. “Gnarly” alcanzó el puesto No. 2 en la lista de The New York Times de las Mejores Canciones de 2025 y también apareció en listados de NME, Stereogum y FADER.