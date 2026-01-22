Nuestro Romance celebra el Día de los Enamorados con un increíble show

Lejos de los festejos solemnes, Nuestro Romance propone una experiencia tan impredecible como inolvidable: un show donde todo puede pasar. Con un repertorio cuidadosamente preparado, la banda invita a un viaje directo al corazón (y al karaoke interno) a través de las canciones más románticas de artistas como Luis Miguel, Cristian Castro, Chayanne, Ricky Martin, entre muchos otros. La noche también incluirá canciones inéditas y el regreso de un clásico infaltable: el sorteo en vivo, con premios que prometen sumar más emoción al festejo.