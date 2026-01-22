Nuestro Romance celebra el Día de los Enamorados con un increíble show
La banda propone un plan para que la gente pueda sumergirse en el pogo más romántico del mundo el próximo 14 de febrero.
San Valentín tiene nuevo planazo: canciones románticas de todos los tiempos a los gritos, risas, pogo y cero vergüenza. El 14 de febrero, Nuestro Romance vuelve a Buenos Aires con un show especial en el C Art Media. Una noche pensada para celebrar el amor en todas sus formas, con humor, emoción y una catarata de sorpresas.
Lejos de los festejos solemnes, Nuestro Romance propone una experiencia tan impredecible como inolvidable: un show donde todo puede pasar. Con un repertorio cuidadosamente preparado, la banda invita a un viaje directo al corazón (y al karaoke interno) a través de las canciones más románticas de artistas como Luis Miguel, Cristian Castro, Chayanne, Ricky Martin, entre muchos otros. La noche también incluirá canciones inéditas y el regreso de un clásico infaltable: el sorteo en vivo, con premios que prometen sumar más emoción al festejo.
Con una fórmula que combina humor, hits inolvidables y una complicidad total con el público, Nuestro Romance transforma cada presentación en una verdadera fiesta del amor y juego. La puesta en escena, los guiños constantes, los sorteos y las apariciones inesperadas forman parte de un ritual donde el público deja atrás cualquier prejuicio y se anima a cantar esos temas que alguna vez consideró un “placer culposo”.
Integrado por Juan Amón (voz), Lulo Scattini (guitarra y coros), Rodrigo Sily (batería), Gonzalo Collado (bajo) y Pol Piriz (teclados y coros), Nuestro Romance reinterpreta baladas latinas y clásicos de todos los tiempos con sensibilidad, picardía y una energía arrolladora. El resultado es una propuesta tan original como contagiosa, que conecta generaciones y convierte cada show en una celebración colectiva.
Nuestro Romance no es una banda más: es la única que hace pogo con canciones melosas. Un proyecto que desafía el concepto de placer culposo y lo transforma en bandera, entendiendo que todos —absolutamente todos— alguna vez cantamos una balada romántica a todo volumen. Desde ese lugar, la banda construye una conexión única con su público, apelando al humor, la nostalgia y la emoción compartida.
Tras agotar el Estadio Obras Sanitarias y consolidarse como uno de los fenómenos más singulares de la escena actual, Nuestro Romance llega al C Art Media con la propuesta perfecta para San Valentín: celebrar el amor en todas sus formas, con pareja, con amigos o con uno mismo, en una noche de verano donde el romance se vive a los gritos.
