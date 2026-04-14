Airbag agotó Vélez y anunció una segunda fecha
La banda de los hermanos Sardelli arrasa con su regreso a los estadios. Tras agotar en tiempo récord su primer Vélez en 2026, ya confirmaron una segunda fecha en el José Amalfitani.
Airbag volvió a hacer lo que mejor sabe: romper récords de convocatoria. La banda de rock nacional agotó las entradas para su show del 23 de mayo de 2026 en el Estadio Vélez Sarsfield en cuestión de horas y, ante la demanda desbordante, ya se confirmó la segunda fecha en el mismo escenario.
El fenómeno no sorprende del todo: el grupo liderado por los hermanos Sardelli viene de un período de crecimiento explosivo, con estadios repletos en Argentina y giras internacionales que consolidaron su lugar como una de las bandas más convocantes del rock en español.
El primer show, enmarcado en la gira “El Club de la Pelea II”, había generado una expectativa altísima desde el anuncio. Sin embargo, la velocidad del sold out obligó a la organización a activar rápidamente una nueva función para el público que se quedó sin entrada.
La segunda fecha en Vélez se suma así como respuesta directa a la demanda, replicando un fenómeno que la banda ya vivió en otras plazas como River y el propio Amalfitani en años anteriores.
Las entradas para la nueva función se venderán a través de la plataforma oficial All Access, con preventa para clientes de banco y posterior venta general. Se espera otra avalancha de compras en minutos. Mientras tanto, en redes sociales, los fanáticos celebran la confirmación y anticipan que incluso esta segunda fecha podría no ser suficiente.
Con este nuevo doblete en Vélez, Airbag reafirma su presente de máximo nivel dentro del rock argentino, consolidando una etapa en la que cada anuncio de show se transforma automáticamente en un evento masivo.
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