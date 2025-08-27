Airbag anunció nuevas fechas en Córdoba y Rosario: cuándo comprar las entradas
Los hermanos Sardelli siguen llenando estadios y sorprendieron a todos agregando más funciones a su gira.
En el medio de un año arrollador y tras agotar su tercer Estadio River Plate, Airbag confirma dos nuevas paradas de su gira “El Club de la Pelea I” para cerrar el año a lo grande en CÓRDOBA y ROSARIO. El 28 de noviembre será el turno del Hipódromo de Rosario y el 29 de noviembre llegará el esperado show en el Playón del Estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba.
La noticia impacta de lleno en el corazón de los fans cordobeses y rosarinos. En su última visita a Córdoba, los hermanos Sardelli hicieron historia con tres funciones agotadas en la Plaza de la Música, noches implacables que marcaron el inicio de esta gira. En Rosario, también agotaron con rapidez el Metropolitano, con dos shows explosivos. La banda se despidió prometiendo volver y hoy esa promesa se convierte en realidad.
Airbag atraviesa el pico más alto de su carrera. El lanzamiento de El Club de la Pelea I, su octavo álbum de estudio, superó los 200 millones de streams globales, confirmando el poder de su nueva etapa artística. A eso se suman tres estadios River Plate agotados en tiempo récord y una gira internacional por toda Latinoamérica y España.
El regreso a Córdoba y Rosario será en espacios a la altura del fenómeno que hoy representan. El Playón del Estadio Kempes y el Hipódromo de Rosario recibirán un show de más de tres horas con la potencia escénica característica de los Sardelli, un despliegue visual impactante y un repertorio demoledor.
Las entradas en preventa estarán disponibles a través de tuentrada.com a partir del jueves 28 de agosto a las 12 hs, seguido de la venta general al agotar stock
“El Club de la Pelea I” no solo es un disco, es un manifiesto de época. Producido íntegramente por los hermanos Sardelli, explora el caos, la ruta y la introspección con influencias del rock alternativo de los 90, sonidos británicos y climas de viaje. Cada canción se resignifica en vivo, en un show donde la energía cruda y la emoción colectiva convierten cada fecha en un acontecimiento irrepetible.
El 28 y 29 de noviembre, Rosario y Córdoba serán testigos de un nuevo capítulo en la historia del rock argentino. Airbag vuelve con un espectáculo épico, inolvidable y demoledor, que promete marcar a fuego el cierre del año.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario