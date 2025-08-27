Airbag anunció nuevas fechas en Córdoba y Rosario: cuándo comprar las entradas

Las entradas en preventa estarán disponibles a través de tuentrada.com a partir del jueves 28 de agosto a las 12 hs, seguido de la venta general al agotar stock

“El Club de la Pelea I” no solo es un disco, es un manifiesto de época. Producido íntegramente por los hermanos Sardelli, explora el caos, la ruta y la introspección con influencias del rock alternativo de los 90, sonidos británicos y climas de viaje. Cada canción se resignifica en vivo, en un show donde la energía cruda y la emoción colectiva convierten cada fecha en un acontecimiento irrepetible.

El 28 y 29 de noviembre, Rosario y Córdoba serán testigos de un nuevo capítulo en la historia del rock argentino. Airbag vuelve con un espectáculo épico, inolvidable y demoledor, que promete marcar a fuego el cierre del año.