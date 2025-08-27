Marco Antonio Solis sumó una nueva fecha en Buenos Aires: los detalles
El Buki vuelve a Argentina y promete brindar tres noches increíbles y a pura música para todos sus fanáticos.
Marco Antonio Solis vuelve a Buenos Aires tras agotar localidades en su última presentación en el Estadio GEBA, y lo hace a lo grande: con tres noches inolvidables en el Movistar Arena como parte de su exitoso “MÁS CERCA DE TI WORLD TOUR 2025”.
Este 2025, el calendario del amor se resignifica en Argentina. El Día de los Enamorados se muda a noviembre y tendrá tres fechas para celebrarse: el 20, 21 y 24 de noviembre, con Marco Antonio Solís como protagonista absoluto.
Ante la imparable demanda del público y el inminente sold out del 24/11 (que ya cuenta con últimas entradas disponibles), se anunció primero la función del 20/11 y ahora se confirma la del 21/11, generando así un triple encuentro histórico con el público argentino. Tres oportunidades únicas para vivir en vivo el fenómeno emocional y musical que despierta "El Buki".
Tras agotar una de sus funciones anteriores en el Estadio GEBA y reprogramar la segunda por cuestiones climáticas, Marco decidió redoblar la apuesta y brindar no dos, sino tres noches especiales en el Movistar Arena, celebrando el amor en todas sus formas.
Con más de cinco décadas de trayectoria, 80 millones de discos vendidos y un repertorio que ha marcado generaciones enteras, Marco Antonio Solís es mucho más que un ícono de la música latina: es el responsable de ponerle palabras al amor.
Sus canciones son la banda sonora de historias de vida, encuentros, despedidas y reencuentros. Clásicos como "Si no te hubieras ido", "Mi eterno amor secreto", "Dónde estará mi primavera", "Más que tu amigo" y "O me voy o te vas" han cruzado fronteras y corazones.
El artista ha sido distinguido con cinco premios Latin GRAMMY, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y fue incluido en el Salón de la Fama de Billboard, reconociendo su aporte y su legado dentro de la música del continente.
Los shows en el Movistar Arena prometen ser citas inolvidables, con puestas en escena majestuosas, sonido de primer nivel y el carisma único de Marco. Serán tres noches cargadas de emoción, poesía y cercanía.
Este noviembre, no hagas otros planes. El Día de los Enamorados cambió de fecha y se triplicó. El amor vuelve con nombre propio: Marco Antonio Solís.
