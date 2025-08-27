Marco Antonio Solis sumó una nueva fecha en Buenos Aires: los detalles

Con más de cinco décadas de trayectoria, 80 millones de discos vendidos y un repertorio que ha marcado generaciones enteras, Marco Antonio Solís es mucho más que un ícono de la música latina: es el responsable de ponerle palabras al amor.

Sus canciones son la banda sonora de historias de vida, encuentros, despedidas y reencuentros. Clásicos como "Si no te hubieras ido", "Mi eterno amor secreto", "Dónde estará mi primavera", "Más que tu amigo" y "O me voy o te vas" han cruzado fronteras y corazones.

El artista ha sido distinguido con cinco premios Latin GRAMMY, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y fue incluido en el Salón de la Fama de Billboard, reconociendo su aporte y su legado dentro de la música del continente.

Los shows en el Movistar Arena prometen ser citas inolvidables, con puestas en escena majestuosas, sonido de primer nivel y el carisma único de Marco. Serán tres noches cargadas de emoción, poesía y cercanía.

Este noviembre, no hagas otros planes. El Día de los Enamorados cambió de fecha y se triplicó. El amor vuelve con nombre propio: Marco Antonio Solís.