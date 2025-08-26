Video: Jimena Barón eligió a la madrina de su hijo Arturo y emocionó a todos
La artista usó sus redes sociales para mostrar cómo le comunicó a Mari, su amiga y niñera de toda la vida, la decisión que tomó.
Jimena Barón suele ser muy activa en sus redes sociales y se destaca por compartir diferentes momentos de su vida, sin filtro. Esto hizo que genere una gran comunidad y siempre los hace parte de las situaciones importantes.
En esta oportunidad, la actriz y cantante hizo llorar a todos al publicar un video en su cuenta de Instagram anunciando quién será la madrina de Arturo, su segundo hijo y fruto de su relación con Matías Palleiro.
“Nosotras no somos de decirnos mucho ni de demostrarnos mucho afecto pero Mari (hace ya 33 años porque ella me cuidaba cuando yo era chiquita) es una de las personas más importantes de mi vida. Después de mí (o tal vez muy parecido) nadie quiere y cuida a mis hijos como los cuida Mari. No tuve que pensar ni un minuto”, escribió en la descripción del posteo y adjuntó las imágenes.
Junto con Morrison, su hijo mayor, Jimena armó un plan para anunciarle a quien fue su niñera de chiquita, que era la elegida para ocupar un rol tan importante en la vida del pequeño de dos meses.
“¿Cuándo es el bautismo?”, preguntó Momo, cómplice de su mamá. A lo que Jimena respondió: “El mes que viene. Estamos tratando de conseguir el lugar”.
“A mí me dijeron que la madrina es como la mamá, me gustaría que sea Mari”, agregó Jimena. En ese momento, la mujer de sorprendió y no podía creer lo que estaba escuchando.
“Mentira, me estás cargando. ¿En serio?“, sostuvo María. “Nadie cuida a mis hijos como vos”, le respondió Barón. “Ay mi vida. Ay chiquito. Gracias, gracias, gracias”, cerró Mari con lágrimas en los ojos y acompañada de un gran abrazo familiar.
Rápidamente, el posteo se volvió viral y comenzó a llenar de likes y lindos comentarios para la familia que está atravesando un gran momento.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario