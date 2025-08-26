Video: Jimena Barón eligió a la madrina de su hijo Arturo y emocionó a todos

jimena barón elige a su niñera como madrina de arturo

“A mí me dijeron que la madrina es como la mamá, me gustaría que sea Mari”, agregó Jimena. En ese momento, la mujer de sorprendió y no podía creer lo que estaba escuchando.

“Mentira, me estás cargando. ¿En serio?“, sostuvo María. “Nadie cuida a mis hijos como vos”, le respondió Barón. “Ay mi vida. Ay chiquito. Gracias, gracias, gracias”, cerró Mari con lágrimas en los ojos y acompañada de un gran abrazo familiar.

Rápidamente, el posteo se volvió viral y comenzó a llenar de likes y lindos comentarios para la familia que está atravesando un gran momento.