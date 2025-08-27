Erreway se prepara para desembarcar en Buenos Aires: todo lo que tenés que saber

Las presentaciones de Erreway son una fiesta cargada de nostalgia, gritos, abrazos y mucha alegría. Camila, Felipe y Benjamín regresaron con una puesta en escena impactante y una química inigualable con sus fanáticos demostrando que a pesar de los años nada cambió. Un reencuentro inolvidable con un público que esperó años para volver a cantar con ellos, como si el tiempo no hubiera pasado, son la confirmación de un legado que sigue más vivo que nunca en la cultura musical. El repertorio abarca clásicos como “Bonita de más”, “Será porque te quiero”, “Sweet baby”, “Que se siente” y “Memoria”, entre otros temas que marcaron a toda una generación, así como también nuevas canciones.

Con reconocimiento en todo el mundo, Erreway World Tour 2025 abarca territorios inexplorados anteriormente por artistas argentinos, confirmando que es un fenómeno que vuelve a hacer historia y cruza fronteras.