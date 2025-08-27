La Tana habló de su romance con Thiago Medina, y Daniela Celis se quebró en vivo: "Yo no soy amiga de ella"

Embed - PESTAÑELA CUENTA LOS VERDADEROS MOTIVOS DE SU SEPARACIÓN DE THIAGO

"Como fue una aventura del momento, por ahí nadie quería hablar, por eso cuando vi el video dije: '¿para qué me cuido tanto de hablar si están hablando?'", dijo.

Y siguió su relato, haciendo referencia al revuelo que causó el video: "Lo del video de ellos, como tuvo revuelo, yo tuve que hablar en un stream. Me hicieron la misma pregunta que ella le hizo a él: '¿la pasaste bien?' Yo dije que sí, pero que ya había pasado. Daniela me mandó un mensaje y me dijo que estaba todo bien, que estaba picanteándola en el stream cuando le preguntó a Thiago. Fue más de una mentira verdad y terminó confirmando. El video es engañoso, deja una puerta abierta".

"Le diría que está todo bien, que los temas de ellos los resuelvan ellos. Cuando lo conocí a él estaba soltero. Algunos me dicen Tatiana o China Suárez. Yo no soy amiga de Daniela", cerró.

La reacción de Daniela Celis al enterarse del romance de Thiago Medina con La Tana

Daniela se encontraba en el piso de LAM cuando pasaron la nota y se mostró muy afectada por lo que tuvo que ver. “No me lo esperaba. No me lo esperaba, la verdad”, dijo, y agregó: “Le pregunté y no fue sincero conmigo, y enterarme en televisión fue muy fuerte”.

“No me lo merezco, y la gente no sabe qué pasa puertas adentro, tampoco”, señaló la joven. “¿Qué saben si estábamos bien, si estábamos mal o si esa semana estábamos juntos? Algo que tengo en claro es que necesitaba saberlo”, agregó.

“Necesitaba verlo. Necesitaba saber que estuvo con alguien para poder salir de ahí, porque no podía salir”, explicó Daniela Celis.

“Yo creo en la familia y lo veía re bien. Lo veía re dulce y como que la estaba remando y le creí todo”, recordó la joven sobre el comportamiento de Thiago .