"Springsteen: música de ninguna parte": Jeremy Allen White, Jeremy Strong y Scott Cooper presentaron la película

La conferencia de prensa de "Springsteen: música de ninguna parte"

Con total emoción y abriendo la conferencia de la mano de Warren Zanes, autor de “Deliver Me From Nowhere: The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska”, quien ofició de moderador, Jeremy Allen White, Jeremy Strong y Scott Cooper mostraron su felicidad por el lanzamiento de la película en cines. Además, por otro lado, también revelaron algunos detalles del proceso de producción y cómo fue enfocarse en la vida de un ídolo que causó impacto y sigue uniendo generaciones.

Warren Zanes: Quiero empezar contigo, Scott. La película y mi libro cubren ambos un período de tiempo estrecho. Y quiero que hables un poco sobre cómo eso fue un beneficio y cómo fue un desafío.

Scott Cooper: "Bueno, en primer lugar, al leer "Deliver Me From Nowhere" y también tu increíble biografía de Tom Petty y muchas otras, pareces ser capaz de capturar a los artistas de una manera que, francamente, muchos otros no pueden. Así que el beneficio de que tú escribieras esta historia en particular lo hizo más fácil porque, a lo largo de los años, me han pedido que haga muchas películas musicales, ya que mi primera película, Crazy Heart, tuvo algo de éxito. Así que Hollywood solo quiere que siga haciendo la misma película una y otra vez.

Y me había resistido a hacer películas sobre Elvis, Miles Davis, Chet Baker, Grateful Dead, y así sucesivamente. Pero cuando leí tu libro, pasaron dos cosas. Nebraska tuvo una gran resonancia personal para mí antes de leer "Deliver Me From Nowhere". Pero nunca quise hacer una película sobre ningún artista que cubriera ya sea de la cuna a la tumba o, en el caso de Bruce, de la cuna hasta el día de hoy.

Que te hayas centrado en este capítulo particularmente personal de la vida de Bruce —un capítulo muy doloroso por su propia admisión— y debido a que el disco tuvo tanta resonancia para mí, parecía el tema perfecto para que yo lo descubriera. Porque Nebraska siempre me está enseñando algo. Y esta es una película sobre muchas cosas, pero es sobre un hombre que está luchando con cuán honesto puede ser en su trabajo y el coraje de mirar hacia adentro y lidiar con el trauma personal.

Así que ese fue el beneficio. La dificultad, el desafío, es ¿cómo dramatizas eso? Porque gran parte de la película tiene lugar en su dormitorio de una casa alquilada, el silencio frente a la grabadora de cuatro pistas y el coraje de mirar hacia adentro. ¿Cómo haces que eso sea entretenido? ¿Cómo te metes dentro de la cabeza de Bruce? Afortunadamente, tu libro fue realmente una exploración tan íntima, honesta y abierta del viaje más difícil de Bruce. Eso lo hizo fácil. Así que hiciste mucho trabajo por mí, Warren.

Y luego tienes actores tan buenos como estos dos que tienen la habilidad de transmitir un rango de emoción que, con una mirada, un gesto, la forma en que se mueven, la forma en que nos están mostrando el tipo de introspección y dolor que solo los grandes actores pueden hacer, los verdaderamente grandes actores de cine. Y eso es lo que son estos dos. Así que los beneficios y los desafíos fueron esos. Pero cuando tienes actores así de buenos y material fuente tan bueno como el tuyo, tratas simplemente de escuchar y hacerte a un lado".

Warren Zanes: Jeremy Strong, ¿qué te atrajo inicialmente al papel y cómo comenzaste a ahondar en el personaje de Jon Landau?

Jeremy Strong: "Bueno, conozco a Scott desde hace mucho tiempo. Me encantan sus películas. Él tiene la capacidad de hacer un cierto tipo de película honesta hasta la médula, lo cual es una rareza en estos días. Y yo conocía el álbum Nebraska, que es otra obra de arte honesta hasta la médula.

Realmente no sabía nada sobre Jon. Lo primero que hice fue leer tu libro, que fue profundamente revelador. Es un gran libro. Fue tan abrumador entrar en un mundo... sabes, quizás no haya nadie tan venerado. Bruce es tan venerado como cualquiera en la tierra. Y la gente que sabe de Bruce y sabe de Jon, sabe muchísimo sobre ellos. Hay como una religión alrededor de eso. Y yo estaba fuera de eso.

Así que sentí que tenía una tremenda cantidad de trabajo por hacer para obtener una comprensión y, a mi manera, un dominio y una fluidez. Necesitas saber todo sobre a quién estás interpretando. Necesitas devorar todo lo que se ha escrito sobre ellos, por ellos, dicho por ellos, estudiarlo sin cesar, internalizarlo. Así que tenía mucho que ponerme al día. Y, sabes, cuanto más me adentraba en esto, más me llenaba, al estar en presencia de lo que han creado, lo que han hecho juntos.

Y, sabes, la gente siempre pregunta cómo fue tener a Bruce y a Jon en el set. Pero en realidad, tenerte a ti en el set fue uno de los verdaderos puntos de referencia para mí. Pensé, si puedo creerme como Jon estando Warren allí, entonces estamos bien. Así que, sí, todo esto ha sido una especie de sueño de principio a fin".

Warren Zanes: Así que Jeremy Allen White, para ti, siento que aprendí algo sobre Bruce Springsteen al verte interpretarlo. Y no puedo decir eso de muchos actores interpretando un papel. Pero, sin duda, este es un trabajo gigantesco. ¿Dónde empezaste y cuáles fueron algunos de los momentos clave para asentarte en el personaje?

Jeremy Allen White: "Gracias por decir eso. Significa mucho, especialmente viniendo de ti. Sabes, para ser honesto, comencé en un lugar de miedo real. Recuerdo haberme comprometido con Scott, y estaba muy emocionado de trabajar con él, y realmente me encantó el guion. Pero simplemente sé cuán amado es Bruce, sabes, y sé cuán íntimas y personales son las relaciones entre la audiencia, los fans y los músicos, especialmente los músicos al nivel de Bruce Springsteen.

Y creo que al principio me estaba preocupando por muchas ideas externas. Sabes, quiero decir, leí tu libro, leí su libro, escuché su disco consistentemente, vi material de archivo. Y Bruce es una figura tan conocida, sentí que me estaba enterrando por un tiempo. Y entonces mi especie de avance al principio fue tratar de sacar a Bruce de la ecuación por un momento para intentar permitirme acercarme al hombre durante este período en 1981 y 1982, este hombre que es músico, que regresa a casa después de una gira pensando que quizás encontrará un poco de paz en casa y encuentra algo diferente, un hombre en su proceso creativo buscando y encontrando inspiración.

Y una vez que empecé a acercarme a Bruce Springsteen como un hombre en lugar de como un dios, fue cuando comencé a encontrar mi base. Y luego creo que otro de los momentos realmente importantes, sabes, no solo está la tarea de retratar a este hombre que es tan conocido, sino la tarea de hacer mi mejor esfuerzo para aprender guitarra y cantar sus canciones lo mejor que pueda. Y hay un momento en Nashville, grabamos gran parte del disco Nebraska en Nashville en RCA. Y sentí una cercanía real con Bruce.

He sido muy afortunado en algunos personajes que he interpretado de tener una especie de experiencia compartida porque ha habido una habilidad que he tenido que aprender para muchos de estos personajes que he interpretado en el último par de años. Y pude estar solo en un espacio de grabación y cantar palabras que no son mías, que son aprendidas, pero tratar de hacerlas mías. Y recuerdo haber tenido un verdadero avance en Nashville y sentir una cercanía y un parentesco con Bruce, por primera vez al entrar en esto".

Luego de estas declaraciones, los actores y el director hablaron de cómo fue colaborar con Bruce Springsteen en este proceso de creación.

Scott Cooper: "Vaya, Warren, había olvidado eso hasta que acabas de mencionarlo. No estoy muy seguro de cómo lo había olvidado. Fue intimidante cuando Bruce dijo: 'Sí, solo ven y lee el guion completo. Lee todos los personajes', lo cual hice, y la acción. Quiero decir, mira, es diferente para los tres. Pero en términos de colaboración, mi colaboración contigo, mi colaboración con Jeremy y Jeremy, y luego con Bruce, quiero decir, él es tan generoso, es tan abierto.

Me dijo al principio: 'Scott, la verdad sobre uno mismo a menudo no es bonita'. Dijo: 'Sé que no vas a lijar los bordes porque nunca lo haces en tus películas. Quiero una película de Scott Cooper, y siempre estoy aquí para ti. Estoy aquí para cualquier pregunta'. Y pensé que tal vez creía que yo preguntaría de vez en cuando. Pero, como sabes, le pregunté muy frecuentemente. Nos volvimos muy cercanos. Esto no era una hagiografía, nunca quise hacer una película Bruce Springsteen, el mito o el ícono.

Como le dije a Jeremy al principio, solo estamos haciendo una película sobre un hombre que resulta ser Bruce Springsteen, pero que resulta estar soportando un trauma no resuelto, que simplemente resulta ser uno de los grandes cantautores que Estados Unidos ha producido, no [sobre] Bruce Springsteen. Y Bruce entendió eso, y estuvo abierto a ello. Y él me contaría cosas que nunca le ha contado a nadie. Jon Landau vino a mí y dijo: 'Sabes, Scott, hay cosas en esta película que nunca han sido reveladas'. Y sentí un gran honor, una gran cantidad de amor por parte de Bruce.

Aparte de la película, él me ha mostrado un sentido de generosidad que va mucho más allá de la amistad, por lo que estaré eternamente agradecido. Quiero decir, siempre estaré agradecido por mi interacción con estos dos, sabes, actores magistrales, contigo, Warren, dándome permiso para, sabes, adaptar una pieza de trabajo tan hermosa, hermosa y honesta. Así que la colaboración, desde Bruce hasta ti, hasta estos chicos, hasta mi equipo, hasta el estudio, ha sido, sabes, uno de los momentos cumbre de mi vida".

Con mucha emoción, los actores también revelaron que fue un sueño trabajar juntos y poder llevar a la pantalla grande la historia más emotiva e introspectiva de un ídolo como Bruce Springsteen. Además le recomendaron a la audiencia que "Música de ninguna parte" sea vista en cines.