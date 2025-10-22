HBO Max estrena "Merteuil: Juegos de Seducción": los tres personajes que debes conocer antes de su lanzamiento
La nueva serie de HBO Max llega a la plataforma el próximo 14 de noviembre y, antes de su lanzamiento, te presentamos a 3 de sus mejores personajes.
HBO Max se prepara para desatar un torrente de ambición y manipulación con el estreno de su nueva serie original francesa, "Merteuil: Juegos de Seducción", a partir del viernes 14 de noviembre. La ficción se presenta como una audaz y libre adaptación de la seminal novela epistolar de Pierre Choderlos de Laclos, Las amistades peligrosas. Sin embargo, esta versión de seis episodios elige enfocar su lente en la figura más fascinante y compleja del texto original: la Marquesa de Merteuil. La serie promete ser una exploración apasionante sobre el alto precio de la libertad emocional y sexual en el París del siglo XVIII, una época donde las mujeres poseían un poder social notablemente limitado.
En esta ocasión, la historia que se cuenta en la tira, se distingue por su premisa, que invierte la perspectiva narrativa del clásico: el villano se convierte en el héroe de su propia crónica. El arco central se desarrolla a partir de la traición sufrida por Merteuil a manos de su ex-amante y cómplice, el Vicomte de Valmont. Este ultraje desencadena una feroz determinación en la marquesa, quien emprende un camino implacable para consolidarse como la cortesana más influyente de París. Este enfoque permite a la ficción examinar, con una agudeza contemporánea, las tácticas de supervivencia y el juego de máscaras que una mujer de su calibre debía emplear para navegar y dominar las restrictivas jerarquías sociales de la época.
"Merteuil: Juegos de Seducción" es una producción que captura la intriga palaciega, el arte de la manipulación y la guerra psicológica que caracterizaron la novela. El relato se sumerge en un mundo donde el escándalo es la moneda de cambio y las reputaciones son armas. La serie no solo ofrecerá un drama de época visualmente impactante, sino una disección inteligente de la lucha por el poder en la esfera íntima, prometiendo atrapar a los espectadores con un nuevo episodio cada semana hasta su conclusión el 19 de diciembre.
Antes de sumergirse en las intrigas y los duelos verbales de la Regencia francesa, es esencial conocer a los personajes clave que impulsarán esta audaz adaptación. El reparto, encabezado por Anamaria Vartolomei, promete reinterpretar figuras icónicas con una frescura digna de la trama de Laclos. A continuación, presentamos a los tres protagonistas cuyas dinámicas definirán el curso de la seducción y la venganza.
Los 3 personajes que debes conocer antes del estreno de "Merteuil: Juegos de Seducción"
Isabelle de Merteuil (Anamaria Vartolomei): Es la protagonista indiscutible y el motor de la acción. Traicionada por Valmont, Merteuil emprende su ascenso para convertirse en la cortesana más influyente de París. El conflicto de la serie gira en torno a su audaz camino por asegurar su libertad y poder en una sociedad que restringe a las mujeres, forzándola a convertirse en la maestra de la manipulación.
Vicomte de Valmont (Vincent Lacoste): El antiguo amante y cómplice de Merteuil. Aunque la serie se centra en la marquesa, Valmont es el catalizador de su venganza. Su traición obliga a Merteuil a reevaluar su estrategia de vida, y su presencia asegura que el juego de la seducción y la intriga mantenga su tensión característica.
Madame de Rosemonde (Diane Kruger): La participación de una actriz del calibre de Diane Kruger sugiere que este personaje, conocido en la novela como una figura de moralidad y advertencia, tendrá un peso significativo. Su personaje probablemente servirá como un contrapunto ético o como una potencial amenaza/aliada en el complejo entramado social que Merteuil busca dominar.
