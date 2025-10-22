HBO Max estrena "Merteuil: Juegos de Seducción": los tres personajes que debes conocer antes de su lanzamiento

Embed - Merteuil: Juegos de Seducción | Tráiler Oficial | HBO Max

En esta ocasión, la historia que se cuenta en la tira, se distingue por su premisa, que invierte la perspectiva narrativa del clásico: el villano se convierte en el héroe de su propia crónica. El arco central se desarrolla a partir de la traición sufrida por Merteuil a manos de su ex-amante y cómplice, el Vicomte de Valmont. Este ultraje desencadena una feroz determinación en la marquesa, quien emprende un camino implacable para consolidarse como la cortesana más influyente de París. Este enfoque permite a la ficción examinar, con una agudeza contemporánea, las tácticas de supervivencia y el juego de máscaras que una mujer de su calibre debía emplear para navegar y dominar las restrictivas jerarquías sociales de la época.