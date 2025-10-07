Airbag hizo temblar el Monumental una vez más

El cierre fue apoteósico con “Tu Banda” y “Mi Sensación”, dos himnos que desataron la euforia final y dejaron la impresión de que los hermanos Sardelli nunca quieren bajarse del escenario.

Con este nuevo show, Airbag se convierte en una de las bandas argentinas con más presentaciones en el Estadio River en un mismo año, consolidando su lugar en la historia grande del rock nacional.