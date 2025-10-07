Airbag hizo temblar el Monumental una vez más
Los hermanos Sardelli agotaron el tercer River del año y brindaron un show increíble, con la lluvia como una de las protagonistas.
Este domingo, Airbag se apoderó por completo del Estadio River Plate con un show de tres horas bajo la lluvia, donde repasó lo mejor de su icónica discografía. Con entradas agotadas por tercera vez en el mismo año, la banda volvió a hacer historia frente a más de 75.000 personas en una noche cargada de emoción, potencia y rock.
Los hermanos Pato, Guido y Gastón Sardelli coronaron este nuevo hito con una performance arrolladora, invitados de lujo y una puesta visual imponente. La conexión con el público fue total: cada tribuna tembló, el estadio entero se mantuvo de pie durante todo el show y la energía del Monumental se transformó en una verdadera ceremonia musical.
La noche comenzó de manera diferente, con un pianista invitado interpretando piezas clásicas de la discografía de la banda. A partir de ese momento, el clima se volvió épico. Ricardo Mollo, el legendario artista argentino, fue una de las grandes sorpresas: su participación en “Fugitivo” y “Me Gusta Ese Tajo” hizo estallar a los fans que no dejaron de cantar y celebrar el encuentro entre dos generaciones del rock nacional.
Otro de los momentos más íntimos llegó con el bloque acústico, donde los hermanos Sardelli recrearon un living sobre el escenario para interpretar versiones especiales de “Va a Ser Difícil Olvidar” y “Ganas de Verte”, generando un clima de cercanía y emoción entre miles de voces.Durante tres horas, el setlist recorrió los clásicos que marcaron su carrera, “Cae el sol”, “Por mil noches”, “Solo aquí”, y los temas de su más reciente etapa como “Extrañas intenciones”, “Corazón Lunático” y “Nunca lo olvides”, reafirmando el poder y la vigencia de su nuevo material El Club de la Pelea I, que ya deja huella en cada ciudad donde suena.
El cierre fue apoteósico con “Tu Banda” y “Mi Sensación”, dos himnos que desataron la euforia final y dejaron la impresión de que los hermanos Sardelli nunca quieren bajarse del escenario.
Con este nuevo show, Airbag se convierte en una de las bandas argentinas con más presentaciones en el Estadio River en un mismo año, consolidando su lugar en la historia grande del rock nacional.
