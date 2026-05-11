Nuevos episodios de "Margarita": cuántos faltan para el final
Luego del éxito de la primera temporada, la continuación de "Margarita" es un hecho y ya tiene los primeros 10 episodios disponibles. Conocé cuántos faltan para el final.
Si sos de los que crecieron cantando las canciones de "Floricienta", seguramente ya estás enganchadísimo con "Margarita", el spin-off que llegó para demostrarnos que los cuentos de hadas todavía tienen mucho para dar. Y ahora, tras el éxito de la primera parte, la segunda temporada arrancó con todo y el ritmo de estrenos en HBO Max ya ha dejado más preguntas que respuestas a lo largo de los episodios.
La esperada vuelta de la hija de Flor y el Conde se hizo realidad el pasado 4 de mayo, cuando la plataforma liberó los primeros cinco episodios de esta nueva entrega. Pero la cosa no se quedó ahí: como hoy es lunes de novedades, ya hay cinco capítulos nuevos disponibles para hacer una maratón.
Calendario de estrenos de Margarita en HBO Max
Es importante entender el formato que utiliza la plataforma para este tipo de series juveniles, que suelen tener muchísima más tela para cortar que una serie convencional. Al igual que pasó con la primera parte, esta temporada de "Margarita" está compuesta por un total de 40 episodios.
Así quedan los estrenos a partir de ahora:
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Con los cinco que salieron el 4 de mayo y los cinco que se estrenaron hoy, ya tenemos 10 publicados.
Esto significa que todavía nos quedan por delante 30 capítulos llenos de canciones, enredos y mucha emoción.
La serie sigue manteniendo ese espíritu que nos enamoró hace años con el personaje de Flor Bertotti, pero con una vuelta de tuerca moderna que la hace única. Entre los conflictos de poder en el reino y la búsqueda de identidad de nuestra protagonista, cada lunes se convierte en una cita obligada.
Así que ya sabes, a partir de cada lunes, la serie creada por Cris Morena tendrá cinco nuevos capítulos con el fin de continuar contando la historia protagonizada por Mora Bianchi y en el que nos revelan cuál fue el futuro de Floricienta.
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