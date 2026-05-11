Nuevos episodios de "Margarita": cuántos faltan para el final

Si sos de los que crecieron cantando las canciones de "Floricienta", seguramente ya estás enganchadísimo con "Margarita", el spin-off que llegó para demostrarnos que los cuentos de hadas todavía tienen mucho para dar. Y ahora, tras el éxito de la primera parte, la segunda temporada arrancó con todo y el ritmo de estrenos en HBO Max ya ha dejado más preguntas que respuestas a lo largo de los episodios.