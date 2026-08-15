Solidaridad: la enorme suma que recaudó Brian Lanzelotta tras ser víctima de una estafa
El influencer destacó que, pese a la situación que atravesó, también encontró personas dispuestas a ayudar: “Hay un montón de hijos de puta y también hay gente buena”.
Brian Lanzelotta, ex participante de Gran Hermano, volvió a referirse al difícil momento económico que atraviesa luego de la estafa que afectó a su emprendimiento. El influencer reveló que, gracias al apoyo que recibió de distintas personas, consiguió reunir $10 millones y utilizó parte de ese dinero para afrontar la deuda que quedó tras el fraude.
Con el paso de los días y todavía intentando recuperarse del golpe, Brian decidió compartir una nueva actualización sobre la situación. "Varios días después de la tormenta, me tomo el tiempo, un poco más tranquilo", expresó al comenzar su relato.
El ex Gran Hermano había contado que su emprendimiento fue víctima de una falsa compra por $17 millones, una cifra que representó un fuerte impacto para su pequeña empresa. Ahora, mientras intenta recomponer las finanzas del negocio, explicó cómo continúa trabajando para cumplir con sus compromisos.
"Todos saben lo que pasó y la estafa que sufrimos y la pérdida económica que sufrimos. Me preguntan cómo vamos a hacer y todavía estoy buscando respuestas. Estoy sólo en la fábrica, entregamos dos pedidos que teníamos pendientes de la semana pasada y que ya estaban pagos, queremos cumplir con los clientes", explicó.
Brian Lanzelotta agradeció el apoyo que recibió
En medio de la preocupación por la situación financiera, Brian también quiso destacar la cantidad de mensajes que recibió durante los últimos días. Según contó, fueron más de mil las personas que se comunicaron con él para acompañarlo y enviarle buenas energías.
"Mi teléfono está explotado. Gracias a todos los mensajes de gente que agradece, que tira energía y buenas vibras. Les agradezco a todos y contesté a cada uno, creo que hay más de mil mensajes y eso habla de lo lindo que tiene la gente. Hay un montón de hijos de putas dando vueltas y también hay gente buena", señaló.
El apoyo no quedó solamente en palabras. A través de distintas publicaciones, el alias de Brian comenzó a circular y varias personas decidieron colaborar económicamente para ayudarlo a afrontar las consecuencias de la estafa.
"Agradezco a los programas donde pudimos poner mi alias. La idea no era pedir donaciones porque después dicen que era para eso y no es así. Recibí la ayuda de un montón de gente. Llegamos a juntar $10 millones, cuando mi cuenta estaba en cero. Pudimos pagar parte de la deuda, aunque sigue estando, ahora es menos y es todo gracias a la gente", cerró Brian.
A pesar de haber logrado reducir una parte de la deuda, Lanzelotta dejó en claro que el problema económico todavía no está completamente resuelto. Mientras tanto, continúa al frente de su fábrica y busca mantener los compromisos asumidos con sus clientes pese al duro golpe que sufrió su emprendimiento.
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