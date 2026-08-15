Solidaridad: la enorme suma que recaudó Brian Lanzelotta tras ser víctima de una estafa

"Mi teléfono está explotado. Gracias a todos los mensajes de gente que agradece, que tira energía y buenas vibras. Les agradezco a todos y contesté a cada uno, creo que hay más de mil mensajes y eso habla de lo lindo que tiene la gente. Hay un montón de hijos de putas dando vueltas y también hay gente buena", señaló.

El apoyo no quedó solamente en palabras. A través de distintas publicaciones, el alias de Brian comenzó a circular y varias personas decidieron colaborar económicamente para ayudarlo a afrontar las consecuencias de la estafa.

"Agradezco a los programas donde pudimos poner mi alias. La idea no era pedir donaciones porque después dicen que era para eso y no es así. Recibí la ayuda de un montón de gente. Llegamos a juntar $10 millones, cuando mi cuenta estaba en cero. Pudimos pagar parte de la deuda, aunque sigue estando, ahora es menos y es todo gracias a la gente", cerró Brian.

A pesar de haber logrado reducir una parte de la deuda, Lanzelotta dejó en claro que el problema económico todavía no está completamente resuelto. Mientras tanto, continúa al frente de su fábrica y busca mantener los compromisos asumidos con sus clientes pese al duro golpe que sufrió su emprendimiento.