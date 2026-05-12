Ricardo Arjona subió a Momi Giardina al escenario y le cantó "Señora de las cuatro décadas"

El encuentro estuvo cargado de gestos de afecto: antes de que sonaran los primeros acordes, se fundieron en un cálido abrazo y Momi aprovechó para susurrarle algo al oído, un secreto que, por ahora, queda guardado como parte de esta experiencia inolvidable.

El suceso se dio en el contexto de un fenómeno de convocatoria absoluto. Arjona alcanzó la marca de 14 funciones agotadas en el estadio de Villa Crespo; una seguidilla que comenzó el 1 de mayo y se extenderá hasta el lunes 25. Con este récord, el músico ratifica una vez más ese vínculo inquebrantable que mantiene con el público argentino, que noche tras noche lo despide entre ovaciones.