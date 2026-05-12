Ricardo Arjona subió a Momi Giardina al escenario y le cantó "Señora de las cuatro décadas"
Durante su gira por el país, el guatemalteco se encargó de hacer emocionar a sus fanáticas, incluida, la panelista de "Nadie dice nada" (Luzu TV).
Es un clásico en los shows de Ricardo Arjona: el cantautor guatemalteco detiene el tiempo para subir a una seguidora al escenario y dedicarle un momento único. Sin embargo, en su reciente presentación en Buenos Aires, la elegida no fue una desconocida, sino la humorista y bailarina Momi Giardina, quien terminó protagonizando uno de los pasajes más virales de la noche.
En el marco de su exitosa residencia en el Movistar Arena con la gira “Lo que el Seco no dijo”, el músico invitó a la influencer a compartir las tablas. Una vez juntos en el escenario, ambos se fundieron en una interpretación cómplice de la emblemática “Señora de las cuatro décadas”, cautivando a las miles de personas presentes en el estadio.
Embargada por la alegría de haber cumplido un anhelo personal, la humorista volcó sus sentimientos en Instagram. Allí posteó el fragmento donde se la ve junto al guatemalteco sobre el escenario, coronando la publicación con una frase que resumió su euforia: “Me acaba de cumplir mi sueño SEÑORAAAAA”.
El encuentro estuvo cargado de gestos de afecto: antes de que sonaran los primeros acordes, se fundieron en un cálido abrazo y Momi aprovechó para susurrarle algo al oído, un secreto que, por ahora, queda guardado como parte de esta experiencia inolvidable.
El suceso se dio en el contexto de un fenómeno de convocatoria absoluto. Arjona alcanzó la marca de 14 funciones agotadas en el estadio de Villa Crespo; una seguidilla que comenzó el 1 de mayo y se extenderá hasta el lunes 25. Con este récord, el músico ratifica una vez más ese vínculo inquebrantable que mantiene con el público argentino, que noche tras noche lo despide entre ovaciones.
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