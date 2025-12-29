Alarmas encendidas por Lourdes Fernández: el mal momento por la muerte de una amiga

La preocupación por el estado emocional de Lourdes Fernández volvió a instalarse con fuerza en las últimas horas, luego de que la cantante compartiera una serie de videos en redes sociales visiblemente afectada por la muerte de su amiga Ariana Falcó Aureli. El episodio encendió las alarmas en su entorno y derivó en un testimonio público de su madre, Mabel, quien confirmó el profundo dolor que atraviesa su hija y puso en palabras la fragilidad del momento.