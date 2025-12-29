Alarmas encendidas por Lourdes Fernández: el mal momento por la muerte de una amiga
La cantante atraviesa un fuerte impacto emocional por una pérdida cercana y su mamá habló públicamente sobre el delicado momento que vive
La preocupación por el estado emocional de Lourdes Fernández volvió a instalarse con fuerza en las últimas horas, luego de que la cantante compartiera una serie de videos en redes sociales visiblemente afectada por la muerte de su amiga Ariana Falcó Aureli. El episodio encendió las alarmas en su entorno y derivó en un testimonio público de su madre, Mabel, quien confirmó el profundo dolor que atraviesa su hija y puso en palabras la fragilidad del momento.
El tema fue abordado en Lape Club Social, el programa que conduce Sergio Lapegüe por América TV, donde la panelista Paula Varela contextualizó la situación y explicó por qué las imágenes generaron inquietud. “Falleció una amiga de Lowrdez. Ariana Falcó Aureli era artista, guitarrista. A partir de esto, Lowrdez hizo un par de historias y preocupa cómo se la ve”, señaló al presentar el informe y dar paso a los videos publicados durante el fin de semana.
En las imágenes, la exintegrante de Bandana aparece completamente quebrada, llorando sin consuelo y con dificultad para articular palabras. “Era amiga nuestra”, se la escucha decir entre el llanto, en un registro crudo que rápidamente despertó la reacción de seguidores y colegas. La situación se vuelve aún más sensible al considerar el contexto personal que rodea a la artista, marcada en los últimos meses por episodios complejos y de alto impacto emocional.
La mamá de Lourdes Fernández explicó la gravedad del cuadro de su hija
Ante la repercusión, el programa decidió comunicarse en vivo con Mabel, la mamá de Lowrdez, quien habló con cautela pero sin minimizar la gravedad del cuadro. “Ella tiene mucha angustia, por eso tiene que tener otro tipo de tratamiento. La última recaída de Lowrdez no la sé, porque son intermitentes”, explicó, dejando en claro que se trata de un proceso con altibajos y que requiere acompañamiento constante.
Mabel también destacó que, pese a la crisis actual, su hija había logrado sostenerse en el plano profesional. “Cuando hizo el show de Bandana estaba perfecta, impecable, porque tenía un compromiso con sus compañeras”, relató, marcando la diferencia entre el escenario y la intimidad emocional que hoy la encuentra golpeada.
Sobre el impacto puntual de la muerte de Ariana Falcó Aureli, la madre fue directa y sincera al describir lo ocurrido tras el último adiós. “El domingo fue el velatorio de esta chica. Yo les dije a las amigas que se iba a derrumbar, y se derrumbó”, afirmó, dando cuenta de que el desenlace era, de algún modo, previsible para quienes conocen de cerca la sensibilidad de la cantante.
