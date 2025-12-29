La película que reúne a Mark Ruffalo y Chris Hemsworth fuera de Marvel

image

El conflicto alcanza su punto álgido con la entrada de Mark Ruffalo, quien encarna a un implacable detective decidido a cerrar el caso. La persecución se vuelve personal y la línea entre el cazador y la presa comienza a difuminarse en un robo multimillonario donde no hay vuelta atrás.

El reparto de esta superproducción se completa con nombres de peso como Barry Keoghan, Monica Barbaro, Jennifer Jason Leigh y el veterano Nick Nolte. Con este elenco de lujo y una narrativa que promete tensión constante, "Caminos del crimen" se posiciona como el evento cinematográfico indispensable para el inicio de 2026, marcando el regreso de una de las parejas más queridas del cine en un registro oscuro, maduro y absolutamente fascinante.