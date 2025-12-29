La película que reúne a Mark Ruffalo y Chris Hemsworth fuera de Marvel
Los actores se reúnen en "Caminos del crimen", una historia que los aleja completamente de la franquicia de superhéroes. Los detalles.
La historia del cine contemporáneo no se puede entender sin el magnetismo de Chris Hemsworth y la versatilidad de Mark Ruffalo. Por separado, construyeron carreras envidiables: Hemsworth pasó de ser el héroe de acción arquetípico a un actor con una vis cómica brillante y una capacidad física asombrosa (como vimos en la saga Extraction). Por su parte, Ruffalo se consolidó como el alma emocional de Hollywood, saltando con maestría entre el cine de autor premiado en los Oscar (Poor Things, Spotlight) y el blockbuster global.
Sin embargo, es cuando están juntos cuando surge una química difícil de replicar. Dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, su dinámica como Thor y Hulk redefinió la relación entre "cerebro y fuerza", especialmente en Thor: Ragnarok, donde su interacción transformó la épica en una comedia de compañerismo única. Fuera de los sets, su amistad es conocida por ser una de las más genuinas de la industria, compartiendo una visión comprometida sobre el medio ambiente y la integridad profesional.
Un duelo de titanes: Caminos del crimen
Tras años de espera, esta dupla ganadora se reencuentra en la gran pantalla, pero lejos de los martillos y la piel verde. El próximo 12 de febrero de 2026, se estrena "Caminos del crimen", un thriller de alto voltaje donde la admiración mutua se convertirá en una persecución implacable.
Bajo el sol abrasador de Los Ángeles, la película adapta la aclamada novela de Don Winslow y cuenta con la dirección de Bart Layton (American Animals). La trama nos presenta a Chris Hemsworth como un escurridizo ladrón cuyos atracos en la autopista 101 tienen en jaque a las autoridades. En su último gran golpe, su destino se cruza con el de una corredora de seguros desilusionada, interpretada por la ganadora del Oscar Halle Berry, obligándolos a una colaboración desesperada.
El conflicto alcanza su punto álgido con la entrada de Mark Ruffalo, quien encarna a un implacable detective decidido a cerrar el caso. La persecución se vuelve personal y la línea entre el cazador y la presa comienza a difuminarse en un robo multimillonario donde no hay vuelta atrás.
El reparto de esta superproducción se completa con nombres de peso como Barry Keoghan, Monica Barbaro, Jennifer Jason Leigh y el veterano Nick Nolte. Con este elenco de lujo y una narrativa que promete tensión constante, "Caminos del crimen" se posiciona como el evento cinematográfico indispensable para el inicio de 2026, marcando el regreso de una de las parejas más queridas del cine en un registro oscuro, maduro y absolutamente fascinante.
