Lissa Vera se emocionó al recordar sus inicios en Bandana: "No sé qué habría sido de mi familia..."
La integrante del reconocido grupo pop dialogó con "Los profesionales de siempre" (El Nueve) y se mostró conmovida por el radical cambio en su vida.
Bandana regresa a los escenarios con un show en el Teatro Gran Rex, que se realizará el próximo 6 de marzo. En medio de los conflictos recientes y la alegría del reencuentro de la banda que marcó a toda una generación, Lissa Vera se emocionó en una entrevista televisiva al recordar cuando ganó PopStars.
En diálogo con "Los profesionales de siempre" (El Nueve), la artista se mostró conmovida y señaló: "Me emociona recordarlo. Estoy llorando por tu culpa", le dijo a la conductora Flor de la V. Y agregó: "Pero no sé qué habría sido de mi familia si no hubiese ganado ese casting".
"Era bastante difícil también la vida que nos tocó, como a cualquiera, como a cualquier argentino en el 2001. Pero yo estaba pensando en mi familia, en mis hermanos, en mi futuro", manifestó. Y añadió: "No sé si soy merecedora del asunto, pero traté de ser lo más digna posible para el lugar que me tocó en este mundo".
Bandana anunció su regreso con un show en el Gran Rex
Después de tantas polémicas, cruces, bajas, idas y vueltas, Bandana está de regreso y volverán a subirse a escenario del Teatro Gran Rex con el show que vienen esperando hace años todos sus fanáticos.
El grupo, formado por Lourdes Fernández, Valeria Gastaldi, Virginia Da Cunha y Lissa Vera, confirmó a través de su cuenta oficial de Instagram que el reencuentro será el 6 de marzo de 2026, en el mismo escenario donde vivieron sus noches más inolvidables.
“La espera terminó. Después de 25 años, Bandana vuelve a reunirse para una noche que promete emoción, recuerdos y canciones que siguen marcando la historia", escribieron en redes para anunciar una presentación única después de tanto tiempo.
Como era de esperarse, las entradas se agotaron rápidamente y muchos fanáticos esperan una nueva fecha para no quedarse afuera de tan significativo evento.
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario