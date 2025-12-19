Lissa Vera se emocionó al recordar sus inicios en Bandana: "No sé qué habría sido de mi familia..."

El grupo, formado por Lourdes Fernández, Valeria Gastaldi, Virginia Da Cunha y Lissa Vera, confirmó a través de su cuenta oficial de Instagram que el reencuentro será el 6 de marzo de 2026, en el mismo escenario donde vivieron sus noches más inolvidables.

“La espera terminó. Después de 25 años, Bandana vuelve a reunirse para una noche que promete emoción, recuerdos y canciones que siguen marcando la historia", escribieron en redes para anunciar una presentación única después de tanto tiempo.

Como era de esperarse, las entradas se agotaron rápidamente y muchos fanáticos esperan una nueva fecha para no quedarse afuera de tan significativo evento.

Bandana