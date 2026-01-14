Alberto Cormillot protagonizó un accidente de tránsito a los 87 años y encendió las alarmas
El prestigioso especialista se mostró con un cuello ortopédico luego del accidente y contó cómo avanza en su recuperación.
La aparición pública de Alberto Cormillot con un cuello ortopédico encendió la alarma entre sus seguidores y pacientes. El médico, de 87 años, explicó que todo se debió a un accidente de tránsito que sufrió recientemente, cuando otro auto impactó contra el suyo desde atrás.
“Me chocaron de atrás en el auto”, contó el especialista en nutrición, quien detalló que el golpe le generó una lesión en el cuello y la zona cervical. Según explicó, el clásico “latigazo” producido por el cinturón de seguridad fue el principal causante de la molestia, aunque remarcó que el episodio no derivó en complicaciones mayores.
Tras el impacto, el médico debió comenzar un tratamiento que incluye el uso prolongado del cuello ortopédico. “No, no, un par de meses. No sé cuánto tiempo. No es incómodo, al contrario, es cómodo porque te alivia el dolor, o sea no hacés ningún movimiento que sea inconveniente”, señaló en una entrevista reciente.
Cormillot también explicó que utiliza el dispositivo de manera permanente, incluso durante la noche. “Es mullidito. Hay dos tipos de cosas, están los duros, esos que ves en la ambulancia cuando te llevan, hay un accidente, y estos son como una espuma de goma fuerte. Entonces lo que hace es limitar el dolor. Duermo con el puesto. Sí, sí, sí, duermo con el puesto y me siento cómodo”, afirmó.
Lejos de dramatizar la situación, el reconocido médico optó por resaltar el lado positivo del episodio. Destacó que el cuello ortopédico le permite aliviar el dolor y continuar con su rutina diaria, mientras cumple con el tiempo de recuperación indicado, y se mostró agradecido de que el accidente no haya tenido consecuencias más graves.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario