Alberto Cormillot protagonizó un accidente de tránsito a los 87 años y encendió las alarmas

Cormillot también explicó que utiliza el dispositivo de manera permanente, incluso durante la noche. “Es mullidito. Hay dos tipos de cosas, están los duros, esos que ves en la ambulancia cuando te llevan, hay un accidente, y estos son como una espuma de goma fuerte. Entonces lo que hace es limitar el dolor. Duermo con el puesto. Sí, sí, sí, duermo con el puesto y me siento cómodo”, afirmó.