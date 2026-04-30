"El diablo viste a la moda": el momento clave de la primera película que se explica en la secuela

Este giro narrativo resignifica aquel final icónico en París y le otorga a la relación una dimensión de mentoría feroz que solo actrices de la talla de Meryl Streep y Anne Hathaway podrían sostener. La química entre ambas sigue siendo un espectáculo en sí mismo, una danza de poder donde las palabras sobran.

Es imperativo, asimismo, destacar una vez más la labor de Meryl Streep. Su Miranda Priestly no ha perdido un ápice de autoridad, pero en esta etapa nos permite vislumbrar la vulnerabilidad de quien reconoce en su sucesora el único reflejo digno de su propio legado. El Diablo no odiaba a Andy; simplemente estaba esperando que ella aprendiera a usar los zapatos que le correspondían.