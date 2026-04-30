La drástica decisión que tomó Violeta Urtizberea con sus redes sociales para cuidar su relación: qué hizo

Por su parte, el músico cordobés también tuvo su espacio para reflexionar sobre la relación en una entrevista reciente en vivo con Infobae. Para Ingaramo, compartir la vida con una actriz de la talla de Violeta es, al mismo tiempo, un orgullo y un reto profesional constante. “Es crítica en el buen sentido, es exigente y yo confío mucho en su criterio”, admitió el cantante, destacando que el ojo clínico de su compañera es fundamental para sus proyectos: “Es tan buena actriz y tan inteligente y que tiene una visión muy clara. Por eso me sirve mucho cuando me da una devolución”.

Esta complicidad se trasladó incluso a la música. Juan contó que su hija Lila fue la inspiración para su tema "S.", y que Violeta tuvo un rol clave en la letra. “De hecho, me ayudó a terminarla, porque yo tenía esta parte que era como: ‘Me gustas tú y tú’. Entonces ella me dijo: ‘Me gustas tú y yo’”, recordó con ternura.

Finalmente, el músico no ocultó sus ganas de que la familia siga creciendo, aunque se mostró muy consciente del esfuerzo físico que esto conlleva para su pareja. “Yo tendría tres, cuatro, cinco”, confesó sobre el deseo de tener más hijos, pero aclaró con empatía: “La mujer pone el cuerpo, hay ahí dos años más o menos de embarazo y lactancia”. Entre silencios digitales y canciones compartidas, la pareja parece haber encontrado el equilibrio justo para seguir eligiéndose día tras día.