La drástica decisión que tomó Violeta Urtizberea con sus redes sociales para cuidar su relación: qué hizo
Durante una entrevista, la actriz confesó la medida que tomó con su pareja a la hora de exponerse en redes sociales, así como sufrir los celos en sus giras.
En el mundo de la farándula, donde las redes sociales suelen ser el escenario de las crisis y los romances, Violeta Urtizberea decidió patear el tablero y revelar una táctica poco convencional pero muy efectiva. Durante su reciente visita al programa "O. día perdido", conducido por Mario Pergolini en la pantalla de El Trece, la actriz confesó la drástica medida que tomó respecto a la cuenta de Instagram de su pareja, el músico Juan Ingaramo, para mantener la paz mental y la armonía en su casa.
La charla se puso picante cuando Pergolini le preguntó sin vueltas si era una mujer celosa. Violeta, fiel a su estilo espontáneo, se tomó un segundo y respondió con honestidad: “No me considero una persona celosa, pero sí observo, no ando papando moscas”. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando el conductor quiso saber si solía "stalkeos" o vigilar la actividad virtual del padre de su hija, un hombre que, según el propio Mario, es facherísimo y encantador.
Lejos de admitir que espía sus movimientos, la actriz reveló que aplicó un filtro digital definitivo. “No, todo lo contrario. Lo tengo silenciado en Instagram. Desde hace muchos años. Él puede ver lo mío porque él considera que no le genera un conflicto. A mí me pasó muchas veces que cuento esto, la gente dice: “Ay, bueno”, como: “Qué tóxica”, pero para mí es al revés”, explicó con total naturalidad.
Para Violeta, esta decisión no nace de la desconfianza, sino de un profundo conocimiento de su propia psicología y de cómo funcionan las giras musicales. La actriz detalló que, cuando Juan se va de viaje a dar shows, ella prefiere no estar al tanto de cada salida o cada evento nocturno para no alimentar pensamientos innecesarios. “Yo me considero que no soy una persona que, por ejemplo, si Juan se va de gira, a cantar, podría ser algo como que a mí me podría angustiar. Se va, no tengo idea qué hace. Sale. No va del show al hotel. No me angustia eso. Pero yo si no veo algo, ojos que no ven, corazón que no siente. A mí me pasa eso”, aseguró, rematando con una frase contundente: “No me genero fantasmas como de qué estaría haciendo ahora. Si yo veo algo. Ahí me empieza a hacer mal”.
Por su parte, el músico cordobés también tuvo su espacio para reflexionar sobre la relación en una entrevista reciente en vivo con Infobae. Para Ingaramo, compartir la vida con una actriz de la talla de Violeta es, al mismo tiempo, un orgullo y un reto profesional constante. “Es crítica en el buen sentido, es exigente y yo confío mucho en su criterio”, admitió el cantante, destacando que el ojo clínico de su compañera es fundamental para sus proyectos: “Es tan buena actriz y tan inteligente y que tiene una visión muy clara. Por eso me sirve mucho cuando me da una devolución”.
Esta complicidad se trasladó incluso a la música. Juan contó que su hija Lila fue la inspiración para su tema "S.", y que Violeta tuvo un rol clave en la letra. “De hecho, me ayudó a terminarla, porque yo tenía esta parte que era como: ‘Me gustas tú y tú’. Entonces ella me dijo: ‘Me gustas tú y yo’”, recordó con ternura.
Finalmente, el músico no ocultó sus ganas de que la familia siga creciendo, aunque se mostró muy consciente del esfuerzo físico que esto conlleva para su pareja. “Yo tendría tres, cuatro, cinco”, confesó sobre el deseo de tener más hijos, pero aclaró con empatía: “La mujer pone el cuerpo, hay ahí dos años más o menos de embarazo y lactancia”. Entre silencios digitales y canciones compartidas, la pareja parece haber encontrado el equilibrio justo para seguir eligiéndose día tras día.
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