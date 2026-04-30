El sugestivo posteo de Gonzalo Heredia en medio de los rumores de separación con Brenda Gandini: qué publicó

La imagen muestra una escena cotidiana, íntima, vinculada a su vida familiar. En ese marco, la elección de sumar una única palabra como “Visitas” fue lo que despertó repercusión, ya que no suele tratarse de un término habitual en ese tipo de posteos y, además, quedó sin explicación pública. A diferencia de otras ocasiones en las que Heredia comparte textos más elaborados o reflexiones extensas, en este caso optó por un formato directo: una foto y un concepto breve. Esa combinación fue suficiente para que la publicación comenzara a circular y generar comentarios.