Alberto Cormillot rompió el silencio tras las fuertes declaraciones de su hija Renée: qué dijo

El periodista le preguntó al doctor qué hablaron con su hija tras la polémica que generó su entrevista y éste le respondió: “No somos una familia para salir en los medios para hablar de nuestros problemas, es una cosa muy incómoda, ¿no?”.

“Me genera un gran incomodidad porque atacar a mi mujer es atacarme a mí y yo creo que Reneé se equivocó. Había dos problemas, uno que Estefi que no le avisó de las internaciones pero mis internaciones las sabía todo el mundo y por ahí ella se olvida de esa parte y después surgió un tema económico pero nada que ver, Estefi viene de una familia más pudiente que nosotros, son problemas familiares que puede haber en cualquiera familia y en todo caso no tendría que haber aparecido públicamente”, dijo el creador de "Cuestión de Peso".

Qué dijo Alberto Cormillot tras las fuertes declaraciones de su hija

Siguiendo con su descargo, afirmó: “Pero yo me puse a pensar: cuando yo empecé a salir con Estefi, nadie pensó que íbamos a durar, y luego nadie pensó que nos íbamos a casar y nos casamos, y después nadie pensó que íbamos a tener un hijo y lo tuvimos y estamos muy bien juntos, estamos felices con nuestra vida y yo creo que en la televisión a Reneé le hicieron decir cosas que ella por no tener experiencia terminó diciéndolas. Me siento extremadamente molesto porque esto no es mi vida, mi vida es levantarme a las cuatro de la mañana todos los días para ir a trabajar”.

“Pude hablar con mi hija de esto y le dije que tuviera cuidado con las cosas que decía porque las redes titulan y uno puede ser dueño de lo que dice y el que edita es dueño de la edición y del titulo, yo lo sé y trato de transmitírselo a Estefi que está dolorida”, agregó Cormillot visiblemente angustiado.

Y agregó: “No somos una familia para salir en los medios para hablar de esto. Cuando una persona que no sabe del medio habla se le puede escapar cualquier cosa, me molestó el hecho de que un problema familiar salga en los medios. Había una situación de incomodidad como puede haber en cualquier familia. Puede haber roces y malos entendidos pero me genera malestar la situación en general”.

“Nunca me pasó una cosa parecida a esta y no es que no he tenido discusiones familiares o de pareja, decime quién no las tuvo, pero nunca se trasladó a los medios eso. Yo cumplo este año 60 años en los medios y nunca me pasó, estoy bastante molesto. Mi hija es impulsiva y se engancha con alguna cosa y se pone dolorida”, concluyó el doctor.