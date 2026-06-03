La inopia actualidad de Thiago Medina tras la fama de Gran Hermano: revende figuritas del Mundial 2026

album El emprendimiento de Thiago Medina

Y ahí aparece algo bastante brutal de la lógica reality/internet: el sistema te consume rápido. Muy rápido. Mientras servís para clips, reacciones y títulos, estás en todos lados. Cuando baja el ruido, empieza otra historia. Mucho menos glamorosa.

En ese contexto, Thiago decidió salir a rebuscársela. Literal. En redes comenzó a mostrar que está vendiendo álbumes y figuritas del Mundial 2026, encargándose él mismo de las entregas y promocionando los productos desde su cuenta de Instagram.

“Vamos a ver qué sale”, dijo en uno de los videos que publicó, casi con mezcla de esperanza y resignación. Porque también hay algo de eso: la sensación de estar intentando reconstruirse mientras el algoritmo ya corre para otro lado.

Lejos de esconderse, el ex GH eligió mostrarse trabajando y tratando de generar ingresos por fuera de la televisión. Y aunque muchos podrían leerlo como una caída, otros lo interpretaron exactamente al revés: un pibe intentando seguir adelante cuando la fama exprés dejó de funcionar.