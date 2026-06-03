Rochi Igarzábal: "Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mí a mis 5 años"

Rochi no dudó en contar lo que sufrió a tan corta edad: “Mi primera experiencia sexual fue a los cinco años por alguien que decía cuidarme. Una persona de confianza que abusó reiteradas veces de mí. En esta foto yo tengo cinco años”, relató. Añadió que durante años cargó con una culpa que no era suya, y las secuelas fueron profundas: “Crecí creyendo que tenía la culpa. Desarrollé trastornos alimenticios, me quedé callada. Lo conté de grande. Por vergüenza, por miedo. Y hoy me veo en estas fotos y siento un inmenso dolor, una ira... impotencia y mucha, pero mucha angustia.”