Alberto Samid se metió en la pelea entre Juli Poggio y la China Suárez: qué dijo

“María Eugenia: hasta yo entendí que la chica preguntó si actuás en esta serie", escribió el empresario. "No hacía falta rebajar así a una mujer. Igual no es la primera vez que lo hacés. Pero debería ser la última”, agregó.

Mientras Poggio no profundizó en nuevas respuestas y aprovechó el impacto para promocionar el emprendimiento que encara junto a su familia, la intervención de Samid abrió un nuevo capítulo y sumó un condimento inesperado a una pelea que nació en un comentario aparentemente inocente, pero que escaló con rapidez.