Alberto Samid se metió en la pelea entre Juli Poggio y la China Suárez: qué dijo
En redes se desató una polémica luego de que la China Suárez cruzó a Juli Poggio por un comentario que la ex Gran Hermano hizo en su programa de streaming.
Lo que empezó como una charla liviana en el programa de streaming RUMIS (La Casa) sobre Hija del Fuego: La Venganza de la Bastarda terminó convirtiéndose en una polémica. Todo comenzó cuando Lizardo Ponce comentaba que estaba "enganchado" con la nueva serie protagonizada por la China Suárez cuando, por lo bajo, se filtró la frase que encendió la mecha: "¿Recién ahora actúa?", preguntó Juli Poggio en tono curioso. "Sí, actúa hace años", le respondió Ponce, intentando ordenar la situación. El clip se subió a las redes, la China lo vio y -fiel a su esilo- contestó
"Jajaja qué raro que no sepas que actúo, Juli", escribió con ironía. Y luego lanzó: "Yo te recuerdo de chiquita en los pasillos de Pol-ka, cuando grababa el programa más visto con tu hermanita, y tu mamá te llevaba toda producida a ver si algún productor te veía y pegabas un personaje". De yapa, le regaló a Lizardo un mimo digital: "Gracias Lizardo Ponce, me alegra que te guste la serie".
El mensaje generó una fuerte repercusión, tanto por el tono como por el recuerdo que Suárez decidió traer al presente. En ese clima, Samid decidió intervenir y se mostró crítico con la actriz. Desde su cuenta de X, expresó que el comentario de Suárez había sido innecesario y que, lejos de aclarar la situación, la tensó aún más.
“María Eugenia: hasta yo entendí que la chica preguntó si actuás en esta serie", escribió el empresario. "No hacía falta rebajar así a una mujer. Igual no es la primera vez que lo hacés. Pero debería ser la última”, agregó.
Mientras Poggio no profundizó en nuevas respuestas y aprovechó el impacto para promocionar el emprendimiento que encara junto a su familia, la intervención de Samid abrió un nuevo capítulo y sumó un condimento inesperado a una pelea que nació en un comentario aparentemente inocente, pero que escaló con rapidez.
