Ale Lacroix contó que fue víctima de abuso sexual a los 16 años: "No entendía si estaba bien o mal"

"De repente empezamos a visitar las duchas del club y, bueno, de a poco empezó. 'Che, si querés mirame cómo me masturbo'. Yo era muy chico. Entonces iba cada vez más in crescendo. Por suerte una de esas últimas veces me desperté y me dije 'loco, basta'. No sé a dónde hubiera terminado si no me hubiera despertado", señaló el DJ.

"Siempre la responsabilidad es del hijo de pu... que lo hace", explicó Lacroix, que pasó décadas en silencio: "35 años lo guardé. No le conté a mis padres, no le conté a Ceci, que era mi mujer, no le conté a ningún amigo, no le conté a nadie", señaló.

"El cerebro califica los pensamientos, algunos los esconde y un día me lo trajo. Y dije: '¿Y esto? Me había olvidado'", relató sobre el momento de claridad qie vivió cuando ya tenía una vida propia, una carrera internacional y una familia propia.

"Un día me desperté, fui y les conté a mis viejos... casi se mueren. Ahí se lo cuento a mi psicólogo, se lo cuento a Ceci y no mucho más", detalló el DJ, decidido a hablar para inspirar a otras víctimas de abuso sexual y evitar así más años de silencio.

En el caso de Lacroix, su abusador terminó en la cárcel con prisión perpetua por abuso sexual. "Me enteré que la mujer lo había dejado porque abusó de un sobrino con síndrome de Down, es cada vez peor... y es voluntario del Hospital de Niños", reveló.

La primera vez que Lacroix se cruzó con el hombre en cuestión no pudo decir nada, porque todavía seguía bajo el efecto psicológico del abuso. Pero tras la condena el abusador seguía en libertad y se vieron de casualidad.

"A los tres meses de la condena me lo encontré, suelto. Me vino a atacar de nuevo y me dijo ‘Vos sabés quién soy yo’. Y le contesté: ‘Sí, el hijo de puta que abusó de mí’", recordó.