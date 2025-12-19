Las medidas extremas que tomó Marcelo Polino tras las declaraciones de Evelyn Von Brocke
Luego de la asamblea que derivó en la expulsión de su colega, el periodista contó la decisión drástica que debió adoptar para resguardar su seguridad y su tranquilidad personal.
El escándalo que sacudió a APTRA en los últimos días no solo tuvo consecuencias institucionales, sino también un fuerte impacto en la vida privada de Marcelo Polino. Tras la asamblea en la que se resolvió la expulsión de Evelyn Von Brocke y Pilar Smith, el periodista de espectáculos habló públicamente y expuso las decisiones drásticas que se vio obligado a tomar luego de que se difundiera información falsa sobre su supuesto patrimonio.
Polino explicó que la situación lo afectó de manera profunda, tanto en lo emocional como en lo cotidiano. Al finalizar la reunión de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas, expresó que se sintió acompañado por muchos de sus colegas, quienes escucharon con atención el calvario que viene atravesando desde que se viralizó una declaración jurada apócrifa que lo exponía como poseedor de una fortuna millonaria.
Ese respaldo, según señaló, fue uno de los pocos aspectos positivos de una jornada cargada de tensión. Sin embargo, el periodista también reconoció que el clima de la asamblea fue incómodo y atravesado por cruces fuertes entre los socios. El colega remarcó que, en un contexto donde habitualmente se reúnen para celebrar el cierre del año, la discusión derivó en un enfrentamiento que dejó heridas abiertas dentro de la institución.
Lejos de mostrarse satisfecho por la expulsión de su colega, aclaró que la decisión no le genera alegría, ya que él sigue lidiando con las consecuencias del conflicto. En ese sentido, reveló que debió modificar por completo su rutina y su organización personal. "Me estoy yendo ya por dos meses y medio a Mar del Plata, vino un casero a mi casa porque mi casa no puede quedar sola y me acabo de mudar", afirmó tajante.
A su vez, no puede dejar su vivienda sin resguardo. Por ese motivo, contrató a una persona para que permanezca en su casa durante el verano, una medida preventiva ante posibles hechos de inseguridad derivados de la falsa información difundida. "Tengo un 'seguridad' que me lleva y me trae, entonces muy contento no puedo estar, tengo que resolverlo de alguna manera", sostuvo.
El periodista también se refirió al pedido de disculpas que habría recibido por parte de Evelyn Von Brocke, y fue claro al señalar que no lo aceptó. "Nunca se pidió disculpas por poner un chat falso, pero ya está, hay una determinación, igual tiene dos semanas para presentar un descargo", dijo. Aun así, reconoció que el proceso institucional no está cerrado, ya que la periodista cuenta con un plazo para presentar su descargo formal ante APTRA.
Por último, reflexionó sobre el alcance de lo ocurrido y sostuvo que la votación que terminó con las expulsiones marcará un punto de inflexión en la historia de la asociación. A su entender, el conflicto deja al descubierto tensiones internas profundas y obliga a replantear los límites de la responsabilidad periodística.
