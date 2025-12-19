Las medidas extremas que tomó Marcelo Polino tras las declaraciones de Evelyn Von Brocke

evelyn von brocke

El periodista también se refirió al pedido de disculpas que habría recibido por parte de Evelyn Von Brocke, y fue claro al señalar que no lo aceptó. "Nunca se pidió disculpas por poner un chat falso, pero ya está, hay una determinación, igual tiene dos semanas para presentar un descargo", dijo. Aun así, reconoció que el proceso institucional no está cerrado, ya que la periodista cuenta con un plazo para presentar su descargo formal ante APTRA.

Por último, reflexionó sobre el alcance de lo ocurrido y sostuvo que la votación que terminó con las expulsiones marcará un punto de inflexión en la historia de la asociación. A su entender, el conflicto deja al descubierto tensiones internas profundas y obliga a replantear los límites de la responsabilidad periodística.