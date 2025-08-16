Ale Sergi y la DJ Cintia Bustamante se separaron tras 10 años de relación
Ángel de Brito reveló en LAM que la pareja del cantante de Miranda! y la reconocida DJ puso fin a su vínculo “en completo silencio”.
Este viernes, en LAM, Ángel de Brito lanzó una bomba que nadie esperaba y que sacudió al mundo de la música local. El conductor reveló la separación de Ale Sergi, cantante de Miranda! y actual coach de La Voz Argentina 2025, de su pareja desde hace una década, la DJ Cintia Bustamante. La noticia generó sorpresa entre los panelistas y los seguidores del ciclo, ya que se trataba de una relación que siempre se había mantenido lejos de los flashes.
De Brito jugó con el misterio antes de confirmar los nombres y fue soltando datos que hicieron crecer la expectativa en el estudio. “Están vinculados a la música”; “Terminó en completo silencio”; “Él es el famoso”; “No hay hijos en la pareja”; “Podría llenar un estadio”; “Ha pasado por un reality”; “Son bajo perfil”, fueron las pistas que dejó en el aire hasta finalmente confirmar la ruptura. “Terminó en completo silencio”, repitió el periodista, dejando en claro que no hubo escándalos ni versiones cruzadas, sino una decisión tomada en la más estricta intimidad.
La confirmación llegó minutos después y descolocó a más de uno: Ale Sergi y Cintia Bustamante pusieron punto final a una historia que llevaba diez años. La pareja había logrado atravesar el tiempo sin exponer su intimidad, siempre con un perfil discreto y sin dar lugar a rumores. Por eso la noticia impactó todavía más en los seguidores, acostumbrados a verlos juntos, aunque casi siempre lejos de los medios.
El origen del vínculo entre ambos se remonta a un show de Miranda! en Córdoba. Allí, Cintia se acercó a Ale con la excusa de pedir un tema para versionar. Ese primer encuentro marcó el inicio de una relación que, con el paso del tiempo, se consolidó y se mantuvo fuera del circuito mediático. En el ambiente musical, ella es conocida como “La Cintia”, una DJ con reconocimiento en la escena electrónica, donde construyó una carrera sostenida y con proyección.
La separación, que según De Brito “terminó en completo silencio”, abre un nuevo capítulo en la vida personal del líder de Miranda!, al mismo tiempo que lo encuentra en un gran presente profesional como referente de la banda y como jurado en La Voz Argentina 2025.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario