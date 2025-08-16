Ale Sergi y la DJ Cintia Bustamante se separaron tras 10 años de relación

De Brito jugó con el misterio antes de confirmar los nombres y fue soltando datos que hicieron crecer la expectativa en el estudio. “Están vinculados a la música”; “Terminó en completo silencio”; “Él es el famoso”; “No hay hijos en la pareja”; “Podría llenar un estadio”; “Ha pasado por un reality”; “Son bajo perfil”, fueron las pistas que dejó en el aire hasta finalmente confirmar la ruptura. “Terminó en completo silencio”, repitió el periodista, dejando en claro que no hubo escándalos ni versiones cruzadas, sino una decisión tomada en la más estricta intimidad.