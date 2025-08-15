"Vándalos" en Buenos Aires: o cómo Bandalos Chinos reescribió su relato pop

Bandalos Chinos Gentileza: Leandro Frutos

El setlist se sostuvo con fuerza en "Vándalos", pero encontró su socio natural en "BACH". En la recta final del set principal, “Demasiado” y “Tu órbita” funcionaron como guiños a un pasado reciente que todavía late fuerte. Para el capítulo de invitados, la banda eligió la austeridad explosiva: el saxofonista de El Küelgue Pablo Vidal se sumó en “Super V” y “Tu órbita”, mientras que los bises tuvieron a Ale Sergi y Juliana Gattas de Miranda! coloreando “Departamento” como solo ellos saben hacerlo. Parecía que todo cerraba con el clásico “Vámonos de viaje”, pero la despedida real fue con “Te amo”, el último track de "Vándalos", en un gesto coherente con la narrativa de la noche: un cierre que funciona también como inicio de algo nuevo.

En “Sin vos no puedo”, una de las pocas sobrevivientes de "El Big Blue" en el nuevo repertorio, Goyo canta: “¿Cómo es que prefiero saltar? Pero no quiero que te quedes atrás”. En su primera vez en el Movistar Arena, Bandalos Chinos demostró que dio ese salto. Y lo hizo con una altura —como la de las escaleras de su propia escenografía— que su público acompañó sin titubear.

