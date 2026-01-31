Alejandro Astola llega por primera vez a Buenos Aires: cómo y cuándo comprar las entradas
El referente español más importante del flamenco moderno trae su música a Argentina y promete un show inolvidable.
Alejandro Astola, fundador de Fondo Flamenco llega por primera vez a Buenos Aires presentando su espectáculo “Mi guitarra y yo”, una propuesta íntima y personal donde la canción y la palabra se encuentran en su estado más puro.
Con una destacada trayectoria como compositor e intérprete, Astola invita a un recorrido cercano por sus canciones, historias y emociones, acompañado únicamente por su guitarra.
No existe género que Alejandro no domine, ya que varias de sus canciones fueron grabadas e interpretadas por reconocidos artistas: “Ojalá” - Camilo, “Intento” - Ulises Bueno y “Q’ Tal” - Damián Córdoba, entre otros.
Un show especial, directo y sincero, que permite descubrir la esencia de su obra desde la cercanía del escenario.
Una oportunidad única para vivir una noche de música, poesía y sensibilidad.
Cómo y cuándo comprar las entradas
La cita está pactada para el próximo viernes 20 de marzo en Torcuato Tasso. Las entradas ya se pueden adquirir a través de la página WWW.TORQUATOTASSO.COM.AR y tiene un valor de $40.000
Alejandro Astola, fundador de Fondo Flamenco y creador de obras míticas, inicia ahora un nuevo proyecto en solitario con su sello personal. Icono de la música sevillana, lleva casi 25 años escribiendo canciones. Desde que comenzó a los 12, ha recorrido un extenso camino en la música, con 13 discos editados entre “Fondo Flamenco” y “Astola y Ratón”, además de numerosos proyectos inéditos.
A lo largo de este tiempo ha probado diferentes estilos y acumulado una rica experiencia, pero su pasión por el proceso creativo nunca ha dejado de crecer.
Hoy, tras todo lo vivido, Alejandro vuelve a sus orígenes: escribir desde el corazón, sin preocuparse por las expectativas.
En esta nueva aventura en solitario, decide volver a ser el joven de 12 años con su guitarra y su cuaderno, disparando palabras al corazón de quienes se acerquen a su música.
