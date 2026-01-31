Alejandro Astola llega por primera vez a Buenos Aires: cómo y cuándo comprar las entradas

Embed - Alejandro Astola on Instagram: "Esta canción se llama “Prometimos” (follamigos) y es una las nuevas que enseño en los conciertos para que me digáis si entra o no en el disco que voy a grabar… que os parece? La metemos?? Por cierto…esto está siendo un sueño, vamos a por el 5to dia Sevilla mía!! @car_ninonino" View this post on Instagram

Cómo y cuándo comprar las entradas

La cita está pactada para el próximo viernes 20 de marzo en Torcuato Tasso. Las entradas ya se pueden adquirir a través de la página WWW.TORQUATOTASSO.COM.AR y tiene un valor de $40.000

Alejandro Astola, fundador de Fondo Flamenco y creador de obras míticas, inicia ahora un nuevo proyecto en solitario con su sello personal. Icono de la música sevillana, lleva casi 25 años escribiendo canciones. Desde que comenzó a los 12, ha recorrido un extenso camino en la música, con 13 discos editados entre “Fondo Flamenco” y “Astola y Ratón”, además de numerosos proyectos inéditos.

A lo largo de este tiempo ha probado diferentes estilos y acumulado una rica experiencia, pero su pasión por el proceso creativo nunca ha dejado de crecer.

Hoy, tras todo lo vivido, Alejandro vuelve a sus orígenes: escribir desde el corazón, sin preocuparse por las expectativas.

En esta nueva aventura en solitario, decide volver a ser el joven de 12 años con su guitarra y su cuaderno, disparando palabras al corazón de quienes se acerquen a su música.